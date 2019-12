Afspraken overstappen internet falen

Staatsecretaris Heemskerk heeft met de providers afgesproken dat per 1 januari 2009 consumenten bij een overstap in 95% van de gevallen maximaal een etmaal zonder internet mogen zitten. Het onderzoek van de bond wijst uit dat dit percentage niet wordt gehaald. Als de aanbieders niet op korte termijn alsnog aan de afspraak voldoen dan moeten er wettelijke maatregelen komen om het overstappen naar een andere internetprovider voor consumenten te vereenvoudigen en te versnellen.

Om het wisselen van aanbieder te vergemakkelijken hebben de internetproviders een overstapservice in het leven geroepen. De speciale url voor overstappen (‘/overstappen’ achter de webnaam van de provider) is onder het grote publiek vrij onbekend. Uit het onderzoek van de bond blijkt dat 64% van de ruim 800 ondervraagden niet weet dat bij de grote providers de webpagina overstappen op deze manier direct op te roepen is. Van hen die wel gebruikmaken van de overstapservice gaat het overstappen naar een andere internetaanbieder iets soepeler. 22% van alle overstappers zit langer dan een dag zonder internet, tegenover 16% van de overstappers die een overstapservice gebruikten.

Toch werkt ook de overstapservice niet optimaal. Consumenten worden ook dan nog geconfronteerd met een abonnement van de oude aanbieder dat niet is stopgezet (33%), een aansluiting bij de oude aanbieder die te laat is afgesloten (23%), een aansluiting van de nieuwe aanbieder die niet op de afgesproken datum werkt (20%) en de oude internetprovider die nog steeds rekeningen stuurt (18%). Huiswerk dus voor de providers. Overigens blijkt het wisselen tussen ADSL-aanbieders vele malen langer internetonderbreking op te leveren (31% langer dan 24 uur offline) dan overstappen van of naar een kabelaanbieder (17% langer dan 24 uur zonder internet).

Marktwerking

Om er voor te zorgen dat de markt van internetaanbieders optimaal werkt en er voldoende concurrentie is, moeten consumenten makkelijk, snel en eenvoudig kunnen overstappen naar een andere aanbieder. 53% van de ondervraagden uit dit onderzoek van de Consumentenbond geeft aan voor de prijs over te stappen naar een andere aanbieder.