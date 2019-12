Nieuwste test autokinderzitjes

Er zijn ook goede autokinderzitjes van andere merken, blijkt uit de jaarlijkse internationale test van autokinderzitjes waar ook de Consumentenbond aan deelneemt. Deze merken zijn echter nauwelijks te vinden in Nederlandse winkels.

De Consumentenbond test jaarlijks in internationaal verband de nieuwste kinderstoeltjes. De testprocedure is sinds 2007 onveranderd: ze worden niet alleen getest op gebruik en op veiligheid bij een frontale botsing (qua zwaarte vergelijkbaar met de frontale botsing die EuroNCAP gebruikt) maar ook op veiligheid bij een botsing van opzij. Het C-Care babystoeltje van I'coo, scoort in deze test het laagst, met een Testoordeel van 3,9 (groep 0+).

Langer achteruit

Uit ongevallenstatistieken blijkt dat de kans op letsel aan hoofd en nek bij achteruitkijken vijf keer zo laag is. De Consumentenbond pleit daarom al lange tijd voor het langer achteruitkijkend vervoeren van kinderen. Nieuwe regelgeving, waar de Consumentenbond aan meewerkt, gaat hier verandering in brengen. Vanaf groep 1 worden in Nederland vooral vooruitkijkende stoeltjes aangeboden, in Scandinavië is achteruitkijken tot minimaal 2 jaar al heel gebruikelijk. Veiliger achteruitkijkende groep 1-zitjes zoals de BeSafe iZi Kid X1 Isofix (ook geschikt voor groep 0) zijn wel te vinden, maar je moet er meer moeite voor doen.