Belangrijke stappen in strijd tegen sms-terreur

Nieuws|Er komen strengere regels voor aanbieders van betaalde sms-diensten. Staatssecretaris Heemskerk zet met zijn aangekondigde maatregelen een belangrijke stap in de aanpak van sms-terreur. De Consumentenbond voert al sinds 2003 actie tegen sms-leed. De bond roept de staatssecretaris op streng te controleren of de code ook echt op 1 maart 2010 wordt ingevoerd en nageleefd.

Belangrijkste punt dat Heemskerk niet regelt in zijn plannen is het wettelijk verplicht actief terugbetalen van schade aan alle gedupeerde consumenten als er sprake blijkt te zijn van misleiding en/of onterecht incasseren.

'Het is goed dat de staatssecretaris nu belangrijke stappen zet in de aanpak van betaalde sms-diensten. Maar, gezien de ervaringen uit het verleden hebben we heel weinig vertrouwen in een aangescherpte gedragscode. De branche heeft zich daar in het verleden ook niet al te veel van aangetrokken. Mocht eind 2010 blijken dat de gedragscode niet werkt, dan moet er onmiddellijk wetgeving komen. Consumenten moeten beschermd worden tegen malafide sms-aanbieders', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

De staatssecretaris heeft toegezegd duidelijke voorwaarden te gaan opstellen waaronder telefoonbedrijven geld mogen incasseren bij consumenten voor bijvoorbeeld sms-aanbieders. De Consumentenbond heeft hierover op dit moment een kort geding lopen. Om nog meer leed te voorkomen pleit de Consumentenbond ervoor dat telefoonabonnementen in de toekomst standaard verkocht worden waarbij de mogelijkheid voor het ontvangen van sms-diensten is gedeactiveerd. Consumenten die wel gebruik willen maken ringtone-abonnementen of sms-prijsvragen moeten dan bewust kiezen deze optie te activeren.

Telefoonbedrijf aanspreekpunt

Heemskerk geeft in de aangekondigde maatregelen voor een groot deel gehoor aan de kritiekpunten van de Consumentenbond:

Er mogen geen sms-abonnementen worden gekoppeld aan reclames voor quizjes of prijsvragen en

sms-aanbieders die zich niet aan de regels houden worden geblokkeerd en op een zwarte lijst geplaatst en

bij klachten wordt het betwiste bedrag teruggestort, pas daarna wordt bekeken of de klacht terecht is.

De bond vindt het van groot belang dat wettelijk wordt vastgelegd dat telefoonaanbieders het enige aanspreekpunt zijn voor consumenten met klachten over sms-diensten. Telefoonbedrijven zijn de partij die het geld incasseren en zijn daarom ook de aangewezen partij om de klachten af te wikkelen.