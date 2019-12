Bezuinigen door efficiëntie in de zorg

Nieuws|In Sociëteit De Witte in Den Haag presenteerde de Consumentenbond op 28 juni 2010 tijdens het debat 'Grenzen aan solidariteit in de zorg' een kwalitatief onderzoek naar solidariteit in de zorg.

Consumenten zien voldoende mogelijkheden voor besparingen in de zorg. Beperken van toegang tot zorg is geen optie, bezuinigen door efficiëntie in de gezondheidszorg wel. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Tijdens de bijeenkomst bleek maar weer dat de consument vaak over het hoofd wordt gezien. De solidariteit onder consumenten is veel groter dan wordt aangenomen. Naar hun mening moet veel beter worden geluisterd, consumenten hebben een duidelijke mening over wat er moet en kan gebeuren om de kosten van de zorg in toom te houden'.

Gezonde toegang

'De consumentenbond pleitte ook in dit gezelschap weer voor een veel betere toegang tot gezonde producten. De 'zorggeleerden' willen allen een gezondere levensstijl opleggen om kosten te drukken maar dan moeten deze producten ook betaalbaar en bereikbaar zijn. Ongezond voedsel is er nu in overvloed en vaak veel goedkoper', aldus Combée.