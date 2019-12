Compenseer sms-leed

De nieuwe wet beschermt consumenten beter tegen ongewenste sms-diensten. ‘Ik ben trots dat mede door aandringen van de Consumentenbond deze wet er komt’, zegt directeur Bart Combée van de Consumentenbond. ‘Wij roepen al sinds 2003 dat de branche te weinig doet om de consument te beschermen tegen sms-leed. Wetgeving is hard nodig. Vodafone zet nu een stap in de goede richting en wacht die wetgeving niet af. Nu de rest nog. Ik zie geen enkele reden waarom andere telecomaanbieders niet aan de belangen van hun klanten gaan denken’.

Nieuwe wet

In de nieuwe wet kunnen consumenten niet zo maar worden afgesloten van hun telefoondienst als ze een klacht hebben over ongewenste sms-kosten. Verder ligt de bewijslast dat de sms-dienst bewust is afgenomen in vrijwel alle gevallen bij de providers en niet bij de consument. Hierdoor mogen telecomaanbieders pas incasseren als onomstotelijk vast staat dat de klant toestemming heeft gegeven voor de sms-dienst. Ook kunnen consumenten sms-diensten makkelijker blokkeren.