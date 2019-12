Digitaalgids: 30 dagen zonder Windows

Steeds meer pc-toepassingen staan los van de computer. Ze draaien ergens in de 'wolk', op het internet. 'Cloud computing' heet dat in vaktermen. Hotmail en Gmail zijn bekende voorbeelden, maar er zijn ook online tekstverwerkers en websites waar je foto's kunt bewerken. Veel van deze diensten zijn gratis en vanaf iedere computer met internet te gebruiken.

Dagelijks verslag

De redactie van de Digitaalgids zoekt in januari 2010 uit of een leven zonder Windows of Mac haalbaar is. En uiteraard of de web-applicaties goed werken. De redacteuren doen de hele maand dagelijks verslag op www.30dagenzonderwindows.nl. (deze site is imiddels niet meer actief). Lezers van de site kunnen meepraten en tips geven. In de digitaalgids van eind maart komt een overzicht van alle bevindingen.

Bekijk ook het filmpje over de actie op Youtube: .