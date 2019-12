Beloofde downloadsnelheid. Kabel wint van ADSL

Nieuws|De downloadsnelheden die internetproviders beloven worden in de praktijk niet gehaald, ook niet bijna. Bij populaire 20Mb internetabonnementen halen alle grote ADSL-aanbieders met moeite de helft van de beloofde downloadsnelheid. Kabelbedrijven doen het een stuk beter: Ziggo haalt 80% en UPC 62%. Als de echte downloadsnelheid wordt afgezet tegen de prijs, ontstaan er grote verschillen. XS4ALL en KPN zijn dan ronduit duur, UPC is het goedkoopst. Omgerekend betaalt een XS4ALL-klant per werkelijk geleverde ‘Mbit/s’ downloadsnelheid bijna vijf keer meer dan een klant van UPC. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Providermonitor, een maandelijks panelonderzoek van de Consumentenbond.

In het klassement van de Providermonitor zijn weinig verschuivingen. Alle providers scoren een voldoende. XS4ALL blijkt kwalitatief de beste met een totaalscore van 7,8. Klanten van dat bedrijf zijn erg tevreden en rapporteren de minste storingen. XS4ALL is dus goed maar qua downloadsnelheid wel duur. Op de ranglijst van de eerste Providermonitor uit 2010 staat Alice tweede, gevolgd door Tele2. Telfort is wederom hekkensluiter met een score van 6,2. De totale lijst met alle scores en is terug te vinden in de Digitaalgids van januari 2010 en voor leden op de website van de Consumentenbond.

Sinds begin 2009 beoordeelt de Consumentenbond met de ‘Providermonitor’ iedere maand de prestaties van internet- en telefonieproviders. Dat gebeurt aan de hand van een panelonderzoek, waarbij klanten van de tien grootste providers een oordeel vellen over onder andere de snelheid en kwaliteit van de verbinding, het aantal storingen en diverse serviceaspecten. In de eerste Providermonitor van 2010 werd bij wijze van primeur ook de werkelijke downloadsnelheid in kaart gebracht, hoewel dat aspect niet van invloed was op het rapportcijfer.

Nieuwe panelleden gezocht

Het panel van de Consumentenbond Providermonitor bestaat inmiddels uit meer dan 8.000 consumenten, maar de bond wil het panel nog verder uitbreiden. Aanmelden kan via de website.