Eerlijke belprijzen

Nieuws|Telefoonproviders moeten eerlijke tarieven berekenen aan consumenten. De Consumentenbond roept de aanbieders van mobiele telefoonabonnementen op niet alleen open te zijn over welke prijzen ze in rekening brengen en wat binnen een belbundel valt, maar ook prijzen te rekenen die consumenten begrijpen. Niemand belt met een stopwatch in zijn hand om te voorkomen dat je voor een telefoongesprek van 1 minuut en 2 seconden 2 minuten moet betalen.

Voor bellen vanuit andere EU-landen naar Nederland is inmiddels vastgelegd dat telecomproviders na de eerste halve minuut verplicht per seconde moeten afrekenen. De bond pleit ervoor dat een dergelijk systeem ook voor bellen binnen Nederland wordt ingevoerd. Zaterdag 4 september toonde Kassa aan dat bellen in sommige gevallen tot 60% duurder wordt als telefoonaanbieders telefoon-gesprekken naar boven afronden en bellen per minuut gaan invoeren.

Duidelijkheid

Eind 2009 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken de aanbieders van vaste en mobiele telefonie al opgeroepen duidelijker te zijn over hun tarieven. De informatie over de tarieven moet ook gestandaardiseerd worden, zodat consumenten tarieven makkelijk onderling kunnen vergelijken.