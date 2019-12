Hollandse garnalen van Gijs uit de handel

Nieuws|Het bedrijf StreekSelecties stopt met de levering van Hollandse garnalen onder het merk Gijs aan Plus supermarkten. De aanleiding is een test van de Consumentenbond naar conserveermiddelen in garnalen, gepubliceerd in de Gezondgids van december 2010/januari 2011. De garnalen van het merk Gijs bevatten de meeste conserveermiddelen.

De hoeveelheid conserveermiddelen in de geteste garnalen van Gijs lag nog net binnen de wettelijke marges. Omdat ze dit niet vinden passen bij het merk Gijs, haalt StreekSelecties de garnalen nu uit de handel. De hoeveelheid conserveermiddel in garnalen van het merk Gijs is opmerkelijk, omdat dit de enige Hollandse garnalen uit de test zijn die machinaal in Nederland worden gepeld. Daardoor liggen ze veel sneller in de supermarkt dan handmatig in het buitenland gepelde garnalen en zou er minder conserveermiddel nodig moeten zijn.

Kinderen

Uit de test blijkt dat vooral Hollandse garnalen veel conserveermiddelen bevatten. Zij bevatten zoveel benzoƫzuur dat vooral kinderen al snel teveel binnen krijgen.