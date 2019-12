Nieuws|Het is natuurlijk geen verrassing dat consumenten die een gezonde keuze willen maken, beter een waterijsje kunnen nemen dan een roomijsje. Waterijs bevat geen vet (maar wel suiker) en daardoor zitten er ook veel minder calorieën in dan in roomijs, maar ook binnen het assortiment van waterijs is er nog veel te kiezen. De ijsjestest is te lezen op www.consumentenbond.nl en in het zomernummer van de Consumentengids dat op 16 juli verschijnt.

Het waterijsje met de minste calorieën, het Plop mini ijsje, bevat 23 calorieën, terwijl in het waterijsje met de meeste calorieën, de Liuk van Ola, 103 calorieën zit. Bij de roomijsjes is het verschil nog groter. Het K3 ijsje van IJsboerke telt 51 calorieën, een bekertje Cookie Dough van Ben & Jerry's 305 calorieën, dat is 6x zoveel! De Consumentenbond kocht in de supermarkt 30 ijsjes die je uit de hand eet, zowel waterijsjes als roomijsjes, en bekeek het aantal calorieën, de hoeveelheid verzadigd vet en de hoeveelheid suiker die op het etiket staat of op de website van het merk. Het Plop Mini ijsje van Ola heeft met een 9,3 het beste totaaloordeel, de Magnum Gold?! Van Ola scoort het slechtste met een 1,8.

Voedingsstoffen

In tegenstelling tot veel andere tussendoortjes bevatten ijsjes meestal geen nuttige voedingsstoffen zoals voedingsvezels, vitaminen en mineralen. Hoewel fabrikanten graag doen geloven dat er echt fruit in de ijsjes zit, is het niet aannemelijk dat het fruitsap of de fruitpuree die gebruikt wordt voor de ijsjes na bewerking nog alle nuttige voedingsstoffen uit fruit bevat.