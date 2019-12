Internetconsultatie EZ over auteursrechten wassen neus

Nieuws|Het ministerie van Economische Zaken heeft een internetconsultatie gehouden over de toekomst van het auteursrecht (ACTA), terwijl de discussie en onderhandelingen daarover in het diepste geheim plaatsvinden.

De Consumentenbond heeft samen met een groot aantal andere Nederlandse organisaties zoals Bits of Freedom en ISOC, de regering nogmaals opgeroepen de onderhandelingen over ACTA openbaar te maken. Daarnaast pleiten de organisaties voor een inperking van het ACTA-verdrag tot alleen namaakgoederen. Het instellen van een downloadverbod heeft grote gevolgen voor de privacy van consumenten.

In het ACTA-verdrag staan internationale maatregelen die onder andere het downloaden van muziek en films moeten tegengaan. Op 10 maart 2010 heeft het Europees Parlement unaniem zijn steun uitgesproken voor openbare onderhandelingen en een brede maatschappelijke discussie. Op dit moment speelt alles zich nog achter gesloten deuren af en kunnen organisaties zoals de bond dus ook geen commentaar geven op de voorstellen. In april zijn er stukken openbaar gemaakt, maar de huidige stand van zaken in de onderhandelingen is onbekend.

Privacy

Het Europees Parlement veroordeelt de voorstellen in ACTA om consumenten als straf van internet af te sluiten wanneer zij downloaden. Ook de Consumentenbond is fel gekant tegen een downloadverbod en tegen het afsluiten van consumenten. Een downloadverbod is niet te handhaven zonder een grote inbreuk te maken op de privacy van consumenten.