Klachten over 14de trekking Postcode Loterij

Nieuws|De brief over de 14de trekking van de Nationale Postcode Loterij heeft bij tientallen deelnemers voor verwarring en ergernis gezorgd. Deelnemers vinden dat de Postcode Loterij niet duidelijk is over de kosten en de financiering van de trekking. De Consumentenbond heeft de loterij om opheldering gevraagd.

In de brief meldt de Postcode Loterij dat de deelnemer een incompleet abonnement heeft en daardoor het risico loopt de miljoenenprijzen van de extra 14de trekking mis te lopen. De Postcode Loterij geeft aan dat het niet nodig is om extra loten te kopen voor deze extra trekking, terwijl deelnemers wel degelijk betalen voor deelname. Deelnemers voelen zich hierdoor misleid.

Financiering extra trekking

Daarnaast is er bij klagers onduidelijkheid of het prijzengeld van de 14de trekking mede is gefinancierd uit de opbrengst van de dertien trekkingen waar zij wel aan mee spelen. Klagers vragen zich af of zij meebetalen aan de 14e trekking, ook als ze niet meespelen. Zij voelen daarom druk om mee te spelen. De bond heeft nog geen reactie van de Postcode loterij ontvangen.