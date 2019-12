Medicijnvergoeding zorgverzekeraars nauwelijks vindbaar

Nieuws|Patiƫnten die baat hebben bij een bepaald merk medicijnen, kunnen op de websites van zorgverzekeraars nauwelijks achterhalen of zij hun geneesmiddel in 2011 vergoed krijgen. Daardoor is het voor hen moeilijk te bepalen welke zorgverzekering zij het beste kunnen kiezen. De Consumentenbond roept zorgverzekeraars op informatie over medicijnvergoedingen direct op hun website te zetten.

Volgens regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten alle zorgverzekeraars informatie over medicijnvergoedingen op hun website vermelden. De Consumentenbond bekeek 24 sites van zorgverzekeraars die het preferentiebeleid voeren. Deze verzekeraars vergoeden bij geneesmiddelen die gelijkwaardig zijn alleen de goedkoopste variant. Bij meer dan de helft van de onderzochte websites was informatie over welke medicijnen ze vergoeden, niet terug te vinden.

Zorgverzekering kiezen

De Consumentenbond wil dat zorgverzekeraars zo volledig mogelijk zijn over de vergoedingen die consumenten ontvangen van de verzekeraar. Zo worden teleurstellingen in de loop van het polisjaar voorkomen. Met de Zorgvergelijker van de Consumentenbond kunnen consumenten uitzoeken welke zorgverzekering het beste bij hen past. Deze vergelijker is toegankelijk voor leden en niet-leden.

