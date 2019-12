Einde hoge hypotheekrentes

Nieuws|De gemiddelde opslag die banken berekenen bij hypotheekrentes blijft onverminderd hoog. Nieuwste cijfers van de Consumentenbond tonen aan dat de gemiddelde opslag hoog blijft of zelfs stijgt. De bond concludeert dat er nauwelijks marktwerking is en dat alleen de Minister van Financiën een einde kan maken aan deze situatie, door net als zijn collega uit het Verenigd Koninkrijk, afspraken te maken met de hypotheekverstrekkers.

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is inmiddels een onderzoek gestart naar de Nederlandse hypotheekmarkt. 'Consumenten vernieuwen gemiddeld elke 7 jaar de rentevasteperiode van hun hypotheek. Jaarlijks vernieuwt een bank dus binnen zijn hypotheekportefeuille de rentetariefsvoorwaarde van ongeveer 14% van zijn klanten. Voor hypotheekverstrekkers is het veel lucratiever om de tarieven bij deze

bestaande klanten hoog te houden dan te gaan concurreren op prijs om daarmee nieuw marktaandeel te winnen. De NMa gaat waarschijnlijk concluderen dat er te weinig concurrerende prikkels meer in deze markt zitten', aldus Bart Combée, directeur Consumentenbond.

Opbouw hypotheekrente

Hypotheekverstrekkers geven altijd de kredietcrisis de schuld van de hoge marges. Hierdoor zouden zij meer risico lopen, minder makkelijk aan geld kunnen komen en hoge spaarrentes moeten geven. Inmiddels tonen diverse onderzoeken aan dat de kredietrisico's sterk zijn teruggelopen, de spaarrente meer dan gehalveerd is en de geldmarktrente laag. Er is geen enkele rechtvaardiging dat hypotheekverstrekkers hun hoge tarieven in stand houden. Het ministerie van Financiën heeft inmiddels aangekondigd dat financieel dienstverleners meer informatie moeten gaan geven over de opbouw van de tarieven bij variabele hypotheekrente. De bond pleit ervoor dat dit ook voor vaste hypotheekrente gaat gelden en dat de minister dit niet afwacht.

