Nasi- en bamipakketten niet altijd vers

De Consumentenbond onderzocht van zeven merken nasi- en bamipakketten ieder tien pakketten. De meest verse mix op de houdbaarheidsdatum bleek de biologische van het merk Proef, dat in natuurvoedingswinkels in de schappen ligt. Vier van de tien pakketten van dit merk waren nog maar vers op de houdbaarheidsdatum, maar dit is altijd nog beter dan dat van de grote supermarktketens. Daar bleek hooguit één op de tien mixen op de uiterste houdbaarheidsdatum nog vers en bij Lidl was zelfs geen enkel getest pakket nog maar enigszins vers.

Bacteriën

45 van de 70 onderzochte groentepakketten bevatten meer dan 10 miljoen melkzuurbacteriën per gram groente. Die bacteriën zijn een indicatie van de versheid van een product. Ze zijn niet ziekmakend, maar grote aantallen zijn een indicatie dat een product te lang bewaard is en dat de kwaliteit sterk verminderd is. Op één pakket, van C1000, werd een flinke hoeveelheid darmbacteriën aangetroffen. Dit kan voedselinfecties veroorzaken, maar alleen bij onvoldoende verhitting.

Meer informatie over dit onderzoek staat in de Gezondgids van oktober/november 2010.

