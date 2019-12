Onderzoek naar sociale netwerksites

Nieuws|In 2010 besteedt de Consumentenbond veel aandacht aan (on)veiligheid op internet. In dat kader wordt onderzoek gedaan naar sociale netwerksites zoals Hyves, Facebook, LinkedIn en Twitter. De bond is daarvoor op zoek naar consumenten wiens privacy in het geding is door het gebruik van dit soort sites. Ervaringen kunnen gemaild worden naar socialenetwerksites@consumentenbond.nl.