Oplossing klachten door McAfee

Consumenten gaven onder meer aan dat McAfee hun klacht afwees omdat hun klacht niet met het juiste formulier was aangemeld of omdat de schade niet hersteld was door een gecertificeerd bedrijf. Aangezien een afwijzing op deze gronden onterecht is, heeft de Consumentenbond McAfee benaderd. Hierop kregen consumenten hun reparatienota vergoed zonder dat zij extra kosten hoefden te maken.

Gratis Helpdesk

De problemen met de software ontstonden in april 2010. De Consumentenbond heeft McAfee er toen op gewezen dat bellen naar de helpdesk gratis moest zijn omdat consumenten buiten hun schuld in de problemen waren gekomen. Eind oktober eindigt de bemiddelingsrol van de Consumentenbond in deze zaak. Leden kunnen met mogelijke vragen terecht bij de afdeling Service en Advies, telefoonnummer (070) 445 45 45.