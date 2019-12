Waardering NS-klanten stijgt, punctualiteit daalt

Nieuws|78% van de NS-klanten beoordeelt het reizen met de trein met een 7 of hoger. Dat blijkt uit het meest recente klanttevredenheidsonderzoek dat wordt uitgevoerd in opdracht van NS, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond. Er reden in 2009 echter ook minder treinen op tijd, er werden minder aansluitingen gehaald en er vielen meer treinen uit dan in 2008.

Het klantoordeel op alle afzonderlijke onderdelen is in 2009 met een à twee procent gestegen ten opzichte van 2008. Daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen jaren voortgezet. De consumentenorganisaties vinden wel dat een hoger klantoordeel voor 'op tijd rijden' en 'informatie bij ontregelingen' mogelijk en wenselijk is. Dit is nu 56%. Over de beschikbaarheid van een zitplaats en de sociale veiligheid is een groter deel van de reizigers positief, respectievelijk 77% en 78%.

Winterse problemen

De slechte weersomstandigheden in de tweede helft van december zijn zichtbaar in de tegenvallende cijfers over de punctualiteit in 2009, maar beïnvloeden het oordeel van de reizigers (nog) niet.