Rechtzaak Multisafe

Nieuws|In zijn ingezonden artikel in het FD van 17 juni 2010 geeft Fred de Jong een onjuist beeld van de redenen van de Consumentenbond om de rechtszaak tegen MultiSafe te voeren. De Consumentenbond is juist voorstander van innovatie in de financiële sector én van de ontwikkeling van nieuwe beloningsmodellen voor nieuwe klanten. Maar tegelijkertijd vindt de bond dat tussenpersonen geen wettelijke grond hebben om voor bestaande klanten de voorwaarden van dienstverlening te wijzigen.