Rechtszaak tegen MultiSafe van start

Nieuws|De rechtszaak die de Consumentenbond tegen financieel tussenpersoon MultiSafe heeft aangekondigd, gaat dinsdag 18 mei definitief van start met het uitbrengen van de dagvaarding aan MultiSafe. De Consumentenbond stapt naar de rechter om een einde te maken aan de vaste bijdrage die assurantietussenpersoon MultiSafe sinds vorig jaar in rekening brengt bij bestaande klanten. Volgens de bond is het onrechtmatig om zo'n vaste bijdrage te vragen voor het aanhouden van bestaande verzekeringen.

MultiSafe vraagt sinds mei 2009 aan bestaande klanten een bedrag van € 12,50 per maand als servicekosten voor het aanhouden en beheren van verzekeringen. De Consumentenbond is voorstander van innovatie in de financiële sector én van de ontwikkeling van nieuwe beloningsmodellen voor nieuwe klanten. Maar tegelijkertijd vindt de bond dat tussenpersonen geen wettelijke grond hebben om voor bestaande klanten de voorwaarden van dienstverlening te wijzigen.

Meer praktijken

De Consumentenbond wil graag weten welke tussenpersonen in Nederland het voorbeeld van MultiSafe volgen. Daarom roept de bond consumenten op hun melding hierover achter te laten op de website van de Consumentenbond.

