Meer duidelijkheid door voorbeeldrekening tandartsen

Nieuws|Veel consumenten snappen de tandartsrekening niet en daarom heeft de Consumentenbond een rekening ontwikkeld die wel begrijpelijk is. Consumenten krijgen hierdoor meer inzicht in de handelingen van de tandarts. Volgens de beroepsvereniging voor tandartsen (NMT) en de Nederlandse Zorgautoriteit draagt de voorbeeldrekening van de bond bij aan meer transparantie in de mondzorg.

De Consumentenbond kreeg veel klachten van leden over de onbegrijpelijke tandartsrekening. 35% van de consumenten die meewerkten aan een onderzoek van de bond, snapte (delen van) de rekening niet. Met name door de vele vaktermen (bijvoorbeeld 'etsen' en 'extractie') en codes weten consumenten onvoldoende of de behandeling die is uitgevoerd ook op de rekening staat. Volgens de bond moet de ideale factuur onder andere gegevens bevatten van de behandelaar, welke tanden behandeld zijn, wat de behandeling heeft ingehouden en wat het kost.

Veel klachten

De patiëntenorganisaties NPCF en Zorgbelang Nederland ontvingen ook veel klachten van consumenten over hun tandartsrekening. Ook zij vinden dat de rekening veel duidelijker moet. De NMT gebruikt de voorbeeldrekening van de bond als voorzet voor een nieuwe versie die duidelijker voor patiënten is.