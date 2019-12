Telfort betaalt terug na actie Consumentenbond

Nieuws|Telfort gaat voormalig Compuserve klanten geld terugbetalen dat in rekening is gebracht bij bellen (starttarief). De actie van Telfort is het gevolg van een handhavingsverzoek van de Consumentenbond aan toezichthouder OPTA om deze praktijk onder de loep te nemen. Telfort heeft besloten het onderzoek van OPTA niet af te wachten en direct een aantal eisen van de Consumentenbond in te willigen.

De overgenomen klanten mogen kosteloos het abonnement beëindigen, Telfort betaalt dan de in rekening gebrachte kosten voor het starttarief bij bellen terug. De Consumentenbond waarschuwt er wel voor dat bij opzegging Telfort het abonnement per direct kan beëindigen. Klanten die willen overstappen naar een andere internet en telefoonaanbieder kunnen ook de overstapservice van internetproviders gebruiken, te vinden via '/overstappen' achter de webnaam van de provider.

Klachten

Bij de Consumentenbond kwamen klachten binnen van voormalig Compuserve-klanten die na de overname door Telfort ineens een starttarief voor vast-bellen moesten gaan betalen. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten van Telfort waarin gesuggereerd werd dat het abonnement ook na de overname hetzelfde bleef. De bond heeft OPTA om handhaving verzocht omdat klanten goed geïnformeerd moeten worden over wijzigingen bij overname en de mogelijkheid moeten krijgen om in dat geval hun abonnement kosteloos te beëindigen.