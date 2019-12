Vergoeding bij vliegvertraging

Nieuws|Nederlandse passagiers kunnen bij vertraging van hun vliegtuig van meer dan drie uur, financiƫle compensatie tot 600 euro bij hun luchtvaartmaatschappij claimen, met een terugwerkende kracht van vijf jaar. Dat blijkt uit een vonnis van de rechtbank in Haarlem. Hiermee is het kunstmatige verschil tussen annulering en vertraging van de baan.

De Consumentenbond raadt consumenten aan om hun klachten over vertraging van de afgelopen vijf jaar (opnieuw) in te dienen bij de luchtvaartmaatschappij. Onterechte afwijzingen kunnen worden voorgelegd aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW). Deze kan luchtvaartmaatschappijen een boete opleggen, maar geen individuele compensatie afdwingen. Niet goed afgehandelde klachten over vluchten vanaf 1 juli 2009 kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Luchtvaart.

Compensatie

Het was lange tijd onduidelijk of een vertraagde vlucht, net als bij annulering, moest leiden tot compensatie. Het Europese Hof van Justitie bepaalde in november 2009 dat voor vertraagde vluchten dezelfde compensatieregeling moet gelden als voor geannuleerde vluchten, omdat passagiers in beide gevallen later aankomen op hun bestemming. Nederlandse consumenten kunnen met de uitspraak van de Haarlemse rechtbank in de hand aanspraak maken op een vergoeding bij vertraging.