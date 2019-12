Vliegticketsites misleidend

Consumenten die via internet een vliegticket boeken, lopen het risico te veel te betalen voor hun reis doordat extra verzekeringen en diensten standaard aangevinkt zijn. Veel vliegticketsites overtreden hiermee de regels. De Consumentenbond roept consumenten op goed op te letten tijdens het boeken. Daarnaast heeft de bond de Consumentenautoriteit verzocht handhavend op te treden op basis van de wet oneerlijke handelspraktijken.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat slechts 3 van de 10 bekeken boekingssites zich aan de regels houden. Dit zijn de sites van ATP, Vliegtarieven en Expedia. Maar wie bijvoorbeeld een vliegticket bestelt bij Vliegwinkel, Vliegtickets, Cheaptickets of WTC moet op zijn hoede zijn. Voor je het weet heb je onbewust een reis-, vliegticket- en/of annuleringsverzekering afgesloten. Zo betaal je bij WTC als je niet oppast voor een ticket naar Londen €70 meer dan als je het ticket bij de KLM boekt. Meer onderzoeksresultaten staan in de Reisgids van januari 2011.

Regels overtreden

De Reclamecode Reisaanbiedingen - die al enkele jaren van kracht is - staat het voorselecteren van verzekeringen en andere diensten niet toe. Ook Europese regels verbieden dergelijke praktijken al vanaf 2008. De Tweede Kamer is echter nu pas bezig met een wetsvoorstel om een toezichthouder aan te wijzen die deze regels kan handhaven. Volgens dit voorstel zou de Consumentenautoriteit hiertoe bevoegd moeten worden. De bond is het hiermee eens en pleit ervoor dat dit wetsvoorstel snel wordt aangenomen, zodat de Consumentenautoriteit met deze nieuwe taak aan de slag kan.