Zorgreclame Academic en PMA verwarrend

Afgelopen maanden kregen veel studenten een witte envelop in de bus met daarop slechts de term 'informatie studielasten 2011'. Pas na het lezen van de brief is het duidelijk dat het geen studiekosteninformatie is maar verkoop van een zorgverzekering. National Academic wekte verder de suggestie dat elk doktersbezoek kan leiden tot een rekening van €650 als er een eigen risico is, terwijl een bezoek aan de huisarts slechts €9 per consult kost. PMA zegt in hun reclame dat er geen medische vragen gesteld worden maar deden dit toch. Dit gaf consumenten het gevoel dat er sprake is van medische selectie. PMA heeft de bond verzekerd dat dit niet het geval is.

Leven beteren

PMA en National Academic hebben toegegeven dat de informatie onvoldoende duidelijk is en hebben inmiddels de teksten op hun websites aangepast. De bond vindt dat de bedrijven de kritiek goed en snel hebben opgepakt. Informatie voor leden en niet-leden over alle zorgverzekeringen is te vinden in de Zorgvergelijker van de Consumentenbond.