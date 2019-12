Zorgvergelijker Consumentenbond gratis

Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Maak voordat je de huidige zorgverzekering gaat vergelijken een lijst met wat je in 2011 denkt nodig te hebben. Ziekte is natuurlijk niet altijd te voorspellen, maar mensen weten veelal wel of ze bijvoorbeeld fysiotherapie of kraamhulp nodig hebben en wat de staat van hun gebit is. In onze Zorgvergelijker is goed te zien welke acceptatievoorwaarden de zorgverzekeraars hanteren en met welke verzekeraars je huidige zorgaanbieder (bijvoorbeeld fysiotherapeut) afspraken heeft, zodat je weet dat je niet van zorgaanbieder hoeft te veranderen. Vervolgens kan je op de Zorgvergelijker op zoek naar een pakket dat aansluit op je persoonlijke wensen en budget.'

Goed rondkijken voor afsluiten

Consumenten vinden het ingewikkeld om over te stappen. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond onder 800 geïnterviewden over de jaarlijkse mogelijkheid om van zorgverzekeraar te veranderen. De Consumentenbond onderzocht wat mensen weerhoudt om over te stappen naar een andere aanbieder. 52% van de consumenten geeft aan dat het grootste struikelblok is dat ze verwachten dat de premie bij een andere zorgverzekeraar niet van de huidige verschilt. Hetzelfde percentage vindt het niet makkelijk om de verschillende aanbiedingen te vergelijken.

Verschillen en kwaliteit, dekking en prijs

De Consumentenbond raadt consumenten aan goed rond te kijken voordat ze een polis voor 2011 afsluiten. Het kan lonen om te kijken naar de verschillende aanbiedingen en daarbij te letten op de verschillen in kwaliteit, dekking en prijs. Het verschil tussen de duurste en goedkoopste basisverzekering is meer dan 15 euro per persoon, per maand. Dit blijkt uit een vergelijk tussen 26 verzekeraars en bijna 1200 polissen. Een gezin met 1 minderjarig kind kan op jaarbasis op een gemiddelde verzekering met een aanvullende en een tandartsverzekering circa 600 euro besparen, nog afgezien van eventuele kortingen.

