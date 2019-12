Zoutreductie FNLI slappe hap

Nieuws|De Federatie Nederlandse Levensmiddelenindustrie (FNLI) klopt zichzelf onterecht op de borst met de rapportage dat het toegevoegd zout in haar producten gemiddeld met 10% is verlaagd. De producenten vergelijken hun gemiddelde reductiecijfers met verouderde gegevens, waardoor er waarschijnlijk vrijwel niets is bereikt. Daarbij halen ze de toch al slappe doelstelling van een verlaging van 12% volgens hun eigen rapportage niet. De Consumentenbond pleit nu voor ingrijpen van de overheid om ervoor te zorgen dat consumenten minder zout binnen krijgen.

De bond twijfelt daarnaast aan de betrouwbaarheid van de resultaten. Directeur Bart Combée: 'Het rapport is niet gemaakt door een onafhankelijke instantie. Het is de slager die zijn eigen vlees keurt. De behaalde resultaten zijn onvoldoende en de overheid moet nu druk uitoefenen en met maatregelen komen'. De bond pleit er al jaren voor dat de dagelijkse inname met 40% omlaag moet. Onderzoek van de Consumentenbond uit november 2009 wees uit dat alleen de broodsector zoutreductie succesvol aanpakt. Bij veel andere productgroepen zijn juist stijgingen te zien.

Maximaal 6 gram per dag

Jaarlijks sterven ruim 2500 mensen doordat te veel zout in voedsel zit. In 2008 startte het Actieplan Zoutreductie met richtlijnen van de Gezondheidsraad als uitgangspunt. Het advies is om maximaal 6 gram zout per dag in te nemen. Dit is echter onuitvoerbaar door de grote hoeveelheid verborgen zout in alledaagse levensmiddelen.

