Eerste indruk|Fitbit is vooral bekend van de fitness-trackers (banden). Zo heb je onder andere de Surge, Charge, Charge HR, Flex en de Alta. De nieuwste telg van Fitbit is de Fitbit Blaze. Hij ziet eruit als een smartwatch, maar valt op dat vlak een beetje tegen. Fitbit definieert de Blaze zelf als smart fitnesswatch. Wat kan de Blaze allemaal?

Conclusie

De Fitbit Blaze is meer een fitness-tracker dan een smartwatch, ook al lijkt hij qua uiterlijk op een smartwatch. Het aantal slimme mogelijkheden beperkt zich tot notificaties van sms, telefoontjes en agenda-items. Ook zijn er weinig apps en mogelijkheden om je watch helemaal ‘eigen’ te maken. Je telefoon thuislaten met rennen kan niet, maar de mogelijkheden om je sportieve prestaties te meten zijn wel omvangrijk. Ook zit er een hartslagmeter in de Fitbit Blaze. Groot voordeel van deze Fitbit is dat je hem niet elke dag hoeft op te laden. De Blaze gaat wel 5 dagen mee.

Lang wachten

Het duurde lang (ruim 10 minuten) voordat de Fitbit Blaze voor de eerste keer met de app Fitbit op de telefoon verbonden was. Bij andere smartwatches is dit binnen een mum van tijd gebeurd. Ook toen we na een periode van niet gebruiken de Blaze weer wilden verbinden, had de Blaze moeite om de telefoon te vinden (of andersom). In het begin lukte het niet om notificaties van berichten ‘aan’ te krijgen. De Blaze gaf de hele tijd aan dat telefoon en watch niet gepaard (paired) waren, maar dat waren ze wel.

Bediening: veel mogelijk

Elke smartwatch heeft zijn eigen bediening. De Blaze heeft een touchscreen en 3 knopjes: 1 links van de horlogekast en 2 rechts ervan (boven en beneden). Het linkerknopje is de back- en homeknop. De 2 rechter doen niet veel. De bovenste druk je wat langer in om muziek van je telefoon af te laten spelen (en om notificaties aan/uit te zetten) en als je de onderste langer indrukt krijg je al je notificaties te zien.

Het touchscreen werkt soepel, je veegt (swipet) van tijd, naar Today, Exercise, FitStar, Timer, Alarms en Settings (allemaal (nog) niet in het Nederlands) en weer de andere kant op. Je maakt geen rondje zodat je weer bij de tijd terugkomt. Vegen op het scherm blijf je wel zien. Je tikt om een app te openen. En dan kun je weer scrollen of swipen. Er zijn veel mogelijkheden, maar na een tijdje gaat het toch redelijk vanzelf.

Scherm gaat uit

Gebruik je de Blaze niet, dan gaat het scherm uit, en met een twist van je pols weer aan. Dit werkt niet altijd lekker. Het lijkt erop of de watch strak genoeg om je pols moet zitten. Het is vervelend dat het scherm altijd weer aangaat daar waar je eerder was gebleven in het menu (bijvoorbeeld om een alarm in te stellen). En niet gewoon de tijd laat zien. Elke keer na gebruik terug naar home ‘drukken’ luidt het devies.

De Fitbit app

Fitbit heeft veel werk gestoken in de Fitbit-app op de telefoon. Hier vind je de instellingen van alle (sportieve) prestaties. Je kunt ze voor een eerste keer instellen, daarna weer aanpassen, en monitoren. In het dashboard vind je leuke grafiekjes.

Sommige dingen (bijvoorbeeld calorieën) worden automatisch berekend. En ook als je traploopt (die moet dan wel weer van een bepaalde hoogte zijn), wordt het aantal ‘floors’ automatisch getoond. Of het allemaal heel nauwkeurig is, is de vraag, want we kwamen wat gekke dingen tegen. Zoals bijvoorbeeld een flink aantal stappen terwijl we alleen maar lui hadden gezeten.

Rondje rennen met de Blaze

De Blaze is een prima horloge om mee te gaan rennen. Niet te zwaar en je voelt hem amper om je pols zitten. Je telefoon moet helaas voor de precieze afstand en snelheid (voor gps) wel mee. Er zit geen gps in de Blaze. De Blaze heeft wel een geïntegreerde hartslagmeter. Lees meer over deze functies op de pagina Koopadvies.

Slapen met een horloge

Het lijkt in eerste instantie vervelend, maar slapen met je smartwatch valt te doen. Je kunt naast heel veel eerder genoemde ‘prestaties’, ook je slaappatroon monitoren op de Blaze. Je stelt bijvoorbeeld in hoeveel uur je per nacht wilt slapen en de Blaze geeft in de app aan of je dat doel ook bereikt hebt. Beetje tricky waren de uitslagen wel, want het langer blijven liggen (maar dus niet meer slapen) telde ook als tijd mee. De Blaze adviseert om je watch ’s nachts om te houden om zo een betere hartslag te kunnen bijhouden.

Weinig speciale apps en geen Whatsapp

Voor de Fitbit Blaze is geen heuse app-store aanwezig. Via de Fitbit-app kun je maar 30 apps zien. Zo kun je de Blaze qua uiterlijk (bijvoorbeeld door vertoning van klok op scherm) en qua innerlijk (handige, dan wel leuke apps) niet erg persoonlijk maken. Whatsapp is met een iOS-toestel in ieder geval niet mogelijk. De mogelijkheden van de Blaze als smartwatch zijn beperkt: notificaties van sms, inkomende gesprekken, agenda en als afstandsbediening van je muziek op je telefoon.

Niet elke dag opladen

Groot voordeel van de Blaze: je hoeft hem niet elke dag aan de lader te hangen. Samen met de originele Pebble is het één van de weinige smartwatches waarbij dit niet hoeft. De Blaze gaat zo'n 5 dagen mee. De Blaze opladen gaat wel erg onhandig: je moet het klokje uit het horloge halen en in een ladertje met klepje plaatsen.

