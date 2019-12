Test Garmin sporthorloges

Garmin is een van de grootste fabrikanten van gps-apparaten in de wereld. De laatste jaren maken zij ook activity trackers, sporthorloges en smartwatches. Onder sporters is Garmin een populair merk.

Waarin onderscheidt Garmin zich van andere merken?

De jarenlange ervaring van Garmin met gps-apparatuur zie je terug in de testresultaten. Garmin-sporthorloges scoren goed op gps-functie en onderscheiden zich van andere merken in nauwkeurig meten. Maar en zijn wel verschillen tussen de sporthorloges.

Daarom hebben wij uitgebreid sporthorloges getest. Vergelijk ze makkelijk onderling én met andere merken.

Welke Garmin sporthorloges zijn er?

De grootste verschillen tussen Garmin-sporthorloges zitten in de functionaliteit: wat kunnen ze? Wij lichten een paar belangrijke functies toe.

GPS

Met een gps-sporthorloge hou je tijdens een training of wedstrijd je locatie bij. Hiermee heb je achteraf inzicht in de route, afstand en snelheid via de app Garmin Connect. Zo is je horloge een handig hulpmiddel om je prestaties bij te houden en te analyseren.

Alle sporthorloges van Garmin hebben een gps-functie, die ook nog eens ruim voldoende scoort in onze tests. Wel zijn er verschillen tussen de modellen.

Ga direct naar: Garmin sporthorloges met gps-functie

Hartslagmeter

Hoe zwaarder de fysieke inspanning, hoe hoger je hartslag. Met een hartslagmeter krijg je inzicht in het verloop van je hartslag tijdens een training. Dit helpt je bij het bepalen van een trainingsschema wanneer je bewust op intensiteit wil trainen. Je kunt hem ook gebruiken om periodiek je hartslag te controleren.

Garmin heeft sporthorloges met geïntegreerde hartslagmeter en horloges waar je een externe hartslagmeter op kunt aansluiten. Wat je voorkeur heeft, is vooral een kwestie van draagcomfort. Een externe hartslagmeter draag je om je borst. Niet iedereen vindt dit prettig.

Sportfuncties

Calorieën tellen

Hoeveel stappen kost het om een lekkernij te verbranden? Je kunt het met alle Garmin-sporthorloges meten. Ze hebben allemaal een calorieteller. Zo krijg je niet alleen inzicht in hoeveel je met een activiteit verbrandt. Je ziet ook een duidelijk verschil tussen de activiteiten.

Het ene Garmin-sporthorloge meet wel nauwkeuriger calorieën dan het andere.

Dagelijkse activiteiten

Alle Garmin-sporthorloges krijgen een cijfer voor het meten van dagelijkse activiteiten. Herkent je sporthorloge bijvoorbeeld dat je trappen op en af loopt en meet het je slaapritme nauwkeurig? Het ene horloge is hier beduidend beter in dat het andere.

Wil je niet alleen je sportactiviteiten meten, maar vooral je algehele levensstijl? Van stappen tellen tot calorieën verbranden en het bijhouden van je slaapritme? Kijk dan eens naar de activity trackers van Garmin. Deze meten dag en nacht al je activiteiten.

Smartfuncties

Je e-mail ontvangen, op appjes reageren of andere apps gebruiken: de sporthorloges van Garmin hebben ook smartfuncties. Zijn deze functies belangrijk voor je? Kijk dan eens naar een smartwatch. Een smartwatch heeft vaak alle functies van een sporthorloge, maar houdt ook de meldingen van je telefoon bij en daar kun je dan actief op reageren.

Smartwatches zijn nog niet zo lang op de markt en Garmin heeft een beperkt aantal modellen. De smartwatches van Garmin scoren ruim voldoende in onze test, maar er zijn verschillen. Bijvoorbeeld in de meetkwaliteit van fitnessfuncties, draagcomfort en gebruiksgemak.

Garmin sporthorloges voor dames

Garmin heeft geen sporthorloges speciaal voor vrouwen op de markt gebracht. Alle Garmin horloges zijn uniseks. De Forerunner 25, Forerunner 35, Forerunner 30 zijn wat smaller en minder zwaar, waardoor ze geschikt zijn voor dames én heren met smallere polsen. Ook kun je kijken naar de activity trackers van Garmin. Deze zijn over het algemeen smaller en wat minder lomp dan sporthorloges.

Garmin Connect en overige apps

Om je sportprestaties te kunnen bekijken, sluit je het horloge aan op je telefoon, tablet, laptop of pc via de Garmin Connect-app. Het dashboard van de Garmin Connect-app kun je aanpassen, zodat je de statistieken die jij belangrijks vindt het eerste ziet. In zowel de Apple app-store als de Google app-store krijgt deze app 4 sterren. Ook kun je je Garmin sporthorloge koppelen aan andere sport-apps, zoals Strava.

Waar moet je op letten?

Functies

Bedenk waar je het horloge vooral voor wilt gebruiken. En let er op dat hij goed scoort op deze functies. Wil je er mee zwemmen? Kies dan voor een waterdicht sporthorloge dat ook je zwemprestaties goed meet. Wil je op intensiteit trainen? Dan kan een geïntegreerde hartslagmeter interessant zijn. Wil je hem ook gebruiken tijdens je werk? Let dan op de score op smartfuncties.

Direct naar: testresultaten Garmin sporthorloges

Accuduur

Hoe langer je een sporthorloge om kunt houden, hoe meer activiteiten hij kan meten. Je wilt namelijk niet dat je sporthorloge leeg blijkt, op het moment dat jij je sportschoenen net hebt aangetrokken. Sporthorloges gaan gemiddeld 21 dagen mee, maar er zijn positieve uitschieters.

Direct naar: testresultaten Garmin sporthorloges

Draagcomfort

Wanneer een sporthorloge niet lekker zit, zul je hem minder snel dragen. Laat draagcomfort daarom zwaar meewegen bij je keuze voor een sporthorloge. Je hebt meer aan een sporthorloge die je ook echt draagt en gebruikt, dan aan één met de allerbeste testscore, die voor jou misschien te lomp is.

Direct naar: testresultaten Garmin sporthorloges

Schermgemak

Kun jij tijdens het sporten met één blik op je scherm je prestaties zien? Tijdens het hardlopen in schermlicht of juist onder felle TL-verlichting in de sportschool wil je ook je scherm goed kunnen lezen. Let hier bij je keuze voor een sporthorloge op.

Het gebruiksgemak van het scherm hebben we voor je getest. Want het kunnen meten van hartslagzones is een ding, maar wanneer je deze niet goed kunt aflezen tijdens het sporten, heb je er weinig aan.

Direct naar: testresultaten Garmin sporthorloges

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke sporthorloges goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste sporthorloges

Lees ook: