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Waterstofzuigers getest: Kärcher, Nilfisk, Parkside, Gamma

We hebben 4 populaire waterstofzuigers, ook wel alleszuigers, nat- en droogzuigers of multizuigers genoemd, getest met een capaciteit van zo’n 20 liter. Welke is het beste?
Irene la Faille rond 700x700

Irene la Faille   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:9 april 2018

Let op! Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.

Kärcher is de beste waterstofzuiger

Van de 4 waterstofzuigers zuigt de Kärcher veruit het beste. Zowel droog fijnstof als natte blubber maakt hij streeploos schoon. Daarnaast voelt deze stofzuiger het meest degelijk en de zwenkwieltjes maken hem prettig wendbaar. Alle stofzuigers maken behoorlijk wat lawaai, maar de Kärcher maakt het minste lawaai.

Parkside, te koop bij de Lidl, zuigt ook met behoorlijk wat kracht en heeft een mooie prijs. De zuigprestaties van de Nilfisk vallen wat tegen en hij maakt veel lawaai. De Gamma zuigt het minst en maakt het meeste lawaai. Dit is wel de meest veelzijdige van het stel.

Kärcher WD 3 Premium

waterstofzuiger-kaercher Specificaties

  • Prijs: €78
  • Capaciteit reservoir: 17 liter
  • Hulpstukken: mondstuk met 2 verschillende inzetstukken, kierenmondstuk, stofzak
  • Extra's: blaasfunctie
  • Vermogen: 1000W

Onze bevindingen

Deze Kärcher zuigt het beste, maakt het minste lawaai en is het meest gebruiksvriendelijk. De zuigbuis is lang genoeg en met de parkeerstand klik je de zuigbuis gemakkelijk vast. Het filter hoef je niet te wisselen. Het apparaat voelt degelijk aan; het motordeel klikt soepel op het reservoir en hij beweegt soepel over de vloer.

Voordelen

  • Zuigt krachtig
  • Wendbaar
  • Degelijk
  • Minste lawaai
  • Parkeerstand
  • Specificaties

Nadelen

  • Kortste werkbereik
  • Zwaar

Parkside PNTS 1300 D3

waterstofzuiger-parkside Specificaties

  • Prijs: €45
  • Capaciteit reservoir: 20 liter
  • Hulpstukken: mondstuk met één inzetstuk, kierenmondstuk, stofzak
  • Extra's: blaasfunctie
  • Vermogen: 1300W

Onze bevindingen

Dit model, te koop bij Lidl, zuigt behoorlijk krachtig en weegt het minst. De zuigbuis is voldoende lang, maar hij bestaat uit 3 losse kunststof delen en voelt weinig stabiel aan. Je kunt de zuigbuis ook niet aan de stofzuiger vastzetten. De stofzuiger heeft slechts één mondstuk, waardoor je niet hoeft te wisselen tussen nat en droog zuigen. Het filter moet je wel wisselen, wat zowel een vieze als een lastige klus is, proberend om de filter niet te laten scheuren. De zak is ook lastig te plaatsen naast dit filter.

Voordelen

  • Lage prijs
  • Zuigt behoorlijk
  • Eén mondstuk (=niet hoeven wisselen)
  • Wendbaar
  • Lichtgewicht

Nadelen

  • Twee soorten filters (=verwisselen)
  • Filter plaatsen gaat lastig
  • Stofzak plaatsen gaat lastig
  • Weinig stabiele zuigbuis

Nilfisk Buddy II

waterstofzuiger-nilfisk-2 Specificaties

  • Prijs: €85
  • Capaciteit reservoir: 18 liter
  • Hulpstukken: mondstuk met 2 verschillende inzetstukken, kierenmondstuk, stofzak
  • Extra's: blaasfunctie, luchtstroomregeling op de zuigbuis
  • Vermogen: 1250W

Onze bevindingen

Deze Buddy valt wat tegen qua zuigkracht. Fijn stof van harde vloeren gaat behoorlijk, maar nat zuigen valt tegen. Het is een fors model, maar heeft niet de meeste capaciteit. De zuigbuis is lang genoeg en voelt degelijk aan. Het is handig dat je de zuigbuis vast kunt klikken aan de body van de stofzuiger. De 2 grote wielen maken hem niet erg wendbaar.

Voordelen

  • Parkeerstand voor zuigbuis
  • Solide zuigbuis

Nadelen

  • Matig nat zuigen
  • Niet wendbaar
  • Volumineus (fors)
  • Lawaaiig

Gamma NDZ-1400-SW

waterstofzuiger-gamma Specificaties

  • Prijs: €89
  • Capaciteit reservoir: 20 liter
  • Hulpstukken: standaard combi-mondstuk, mondstuk met 2 inzetstukken, kierenmondstuk, stofzak
  • Extra's: blaasfunctie, luchtstroomregelaar, aftapopening, aansluiting elektrische gereedschap
  • Vermogen: 1400W

Dit model van Gamma zuigt het minst goed van de 4. Blubber wordt meer verspreid dan opgezogen. Het kleine mondstuk staat ook niet helemaal lekker op de vloer. De metalen zuigbuis is weliswaar telescopisch (uitschuifbaar), maar te kort. En met een extra kunststof deel om in te schuiven ook weer minder stabiel. De zuigbuis kan niet aan de stofzuiger worden vastgezet. Ook bij dit model moet je het filter wisselen en dat is niet handig. Het is wel het meest veelzijdige model, met een aansluiting voor elektrische apparaten, een aftapopening en een extra mondstuk zoals we die kennen van gewone stofzuigers.

Voordelen

  • Telescopische, metalen zuigbuis
  • Veelzijdig
  • Gereedschap aansluiten

Nadelen

  • Matig zuigprestaties
  • Twee soorten (=verwisselen)
  • Filter paatsen gaat lastig
  • Korte zuigbuis
  • Niet wendbaar
  • Erg lawaaiig

Over de test

Twee stofzuigerexperts vergeleken de 4 stofzuigers met elkaar door ze meerdere malen uit te proberen. De stofzuigers zijn niet uitgebreid getest en gemeten in een gespecialiseerd laboratorium.

Er is gekeken naar:

  • Fijn stof opzuigen met mondstukken met borstels
  • Vloeistof opzuigen met mondstukken met rubberen strips
  • Blubber opzuigen met mondstukken met rubberen strips
  • Gebruiksgemak van het hanteren tijdens het zuigen, het schoonmaken en opbergen
  • Subjectief oordeel van het geluid

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