Waterstofzuigers getest: Kärcher, Nilfisk, Parkside, Gamma

Test|We hebben 4 populaire waterstofzuigers, ook wel alleszuigers, nat- en droogzuigers of multizuigers genoemd, getest met een capaciteit van zo’n 20 liter. Welke is het beste?

Kärcher is de beste waterstofzuiger

Van de 4 waterstofzuigers zuigt de Kärcher veruit het beste. Zowel droog fijnstof als natte blubber maakt hij streeploos schoon. Daarnaast voelt deze stofzuiger het meest degelijk en de zwenkwieltjes maken hem prettig wendbaar. Alle stofzuigers maken behoorlijk wat lawaai, maar de Kärcher maakt het minste lawaai.

Parkside, te koop bij de Lidl, zuigt ook met behoorlijk wat kracht en heeft een mooie prijs. De zuigprestaties van de Nilfisk vallen wat tegen en hij maakt veel lawaai. De Gamma zuigt het minst en maakt het meeste lawaai. Dit is wel de meest veelzijdige van het stel.

Kärcher WD 3 Premium

Specificaties

Prijs: €78

Capaciteit reservoir: 17 liter

Hulpstukken: mondstuk met 2 verschillende inzetstukken, kierenmondstuk, stofzak

Extra's: blaasfunctie

Vermogen: 1000W

Onze bevindingen

Deze Kärcher zuigt het beste, maakt het minste lawaai en is het meest gebruiksvriendelijk. De zuigbuis is lang genoeg en met de parkeerstand klik je de zuigbuis gemakkelijk vast. Het filter hoef je niet te wisselen. Het apparaat voelt degelijk aan; het motordeel klikt soepel op het reservoir en hij beweegt soepel over de vloer.

Voordelen

Zuigt krachtig

Wendbaar

Degelijk

Minste lawaai

Parkeerstand

Specificaties

Nadelen

Kortste werkbereik

Zwaar

Parkside PNTS 1300 D3

Specificaties

Prijs: €45

Capaciteit reservoir: 20 liter

Hulpstukken: mondstuk met één inzetstuk, kierenmondstuk, stofzak

Extra's: blaasfunctie

Vermogen: 1300W

Onze bevindingen

Dit model, te koop bij Lidl, zuigt behoorlijk krachtig en weegt het minst. De zuigbuis is voldoende lang, maar hij bestaat uit 3 losse kunststof delen en voelt weinig stabiel aan. Je kunt de zuigbuis ook niet aan de stofzuiger vastzetten. De stofzuiger heeft slechts één mondstuk, waardoor je niet hoeft te wisselen tussen nat en droog zuigen. Het filter moet je wel wisselen, wat zowel een vieze als een lastige klus is, proberend om de filter niet te laten scheuren. De zak is ook lastig te plaatsen naast dit filter.

Voordelen

Lage prijs

Zuigt behoorlijk

Eén mondstuk (=niet hoeven wisselen)

Wendbaar

Lichtgewicht

Nadelen

Twee soorten filters (=verwisselen)

Filter plaatsen gaat lastig

Stofzak plaatsen gaat lastig

Weinig stabiele zuigbuis

Nilfisk Buddy II

Specificaties

Prijs: €85

Capaciteit reservoir: 18 liter

Hulpstukken: mondstuk met 2 verschillende inzetstukken, kierenmondstuk, stofzak

Extra's: blaasfunctie, luchtstroomregeling op de zuigbuis

Vermogen: 1250W

Onze bevindingen

Deze Buddy valt wat tegen qua zuigkracht. Fijn stof van harde vloeren gaat behoorlijk, maar nat zuigen valt tegen. Het is een fors model, maar heeft niet de meeste capaciteit. De zuigbuis is lang genoeg en voelt degelijk aan. Het is handig dat je de zuigbuis vast kunt klikken aan de body van de stofzuiger. De 2 grote wielen maken hem niet erg wendbaar.

Voordelen

Parkeerstand voor zuigbuis

Solide zuigbuis

Nadelen

Matig nat zuigen

Niet wendbaar

Volumineus (fors)

Lawaaiig

Gamma NDZ-1400-SW

Specificaties

Prijs: €89

Capaciteit reservoir: 20 liter

Hulpstukken: standaard combi-mondstuk, mondstuk met 2 inzetstukken, kierenmondstuk, stofzak

Extra's: blaasfunctie, luchtstroomregelaar, aftapopening, aansluiting elektrische gereedschap

Vermogen: 1400W

Dit model van Gamma zuigt het minst goed van de 4. Blubber wordt meer verspreid dan opgezogen. Het kleine mondstuk staat ook niet helemaal lekker op de vloer. De metalen zuigbuis is weliswaar telescopisch (uitschuifbaar), maar te kort. En met een extra kunststof deel om in te schuiven ook weer minder stabiel. De zuigbuis kan niet aan de stofzuiger worden vastgezet. Ook bij dit model moet je het filter wisselen en dat is niet handig. Het is wel het meest veelzijdige model, met een aansluiting voor elektrische apparaten, een aftapopening en een extra mondstuk zoals we die kennen van gewone stofzuigers.

Voordelen

Telescopische, metalen zuigbuis

Veelzijdig

Gereedschap aansluiten

Nadelen

Matig zuigprestaties

Twee soorten (=verwisselen)

Filter paatsen gaat lastig

Korte zuigbuis

Niet wendbaar

Erg lawaaiig

Over de test

Twee stofzuigerexperts vergeleken de 4 stofzuigers met elkaar door ze meerdere malen uit te proberen. De stofzuigers zijn niet uitgebreid getest en gemeten in een gespecialiseerd laboratorium.

Er is gekeken naar:

Fijn stof opzuigen met mondstukken met borstels

Vloeistof opzuigen met mondstukken met rubberen strips

Blubber opzuigen met mondstukken met rubberen strips

Gebruiksgemak van het hanteren tijdens het zuigen, het schoonmaken en opbergen

Subjectief oordeel van het geluid

