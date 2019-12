Test wasmiddelen voor de bonte was

Test|Poeder, vloeibaar, pods, eco, huismerk of A-merk, met parfum, of juist niet? Je wilt een wasmiddel dat vlekken goed wegwast. Een derde van de geteste wasmiddelen heeft het daar moeilijk mee.

32 wasmiddelen getest

Merk & type Vorm Richtprijs Prijs per 10 wasbeurten AH Kleur Vloeibaar € 2,70, 20 wasbeurten € 1,35 AH Kleur Wascapsules € 3,90, 20 wasbeurten € 1,95 AH Kleur geconcentreerd Vloeibaar € 2,30, 20 wasbeurten € 1,15 AH Puur Kleur Vloeibaar € 3,20, 18 wasbeurten € 1,77 Ariel Color & Style Vloeibaar € 10,80, 30 wasbeurten € 3,60 Ariel Color & Style Wascapsules € 6,50, 14 wasbeurten € 4,64 Ariel Kleur & Stijl Poeder € 5,70, 15 wasbeurten € 3,79 Color Reus Poeder € 5,00, 17 wasbeurten € 2,94 Color Reus Vloeibaar € 5,90, 20 wasbeurten € 2,95 Ecover Color Vloeibaar € 6,50, 17 wasbeurten € 3,82 Fleuril Color & Fiber Vloeibaar € 6,50, 23 wasbeurten € 2,82 Formil Color supergeconcentreerd Vloeibaar € 3,00, 28 wasbeurten € 1,07 Formil Ultra Plus Color* Poeder € 3,50, 30 wasbeurten € 1,16 G'woon Kleur Vloeibaar € 2,55, 18 wasbeurten € 1,40 G'woon Kleur dubbel geconcentreerd Vloeibaar € 2,15, 20 wasbeurten € 1,08 G'woon Kleur ecologisch Vloeibaar € 3,10, 30 wasbeurten € 1,03 Jumbo Ecologisch Kleur Vloeibaar € 3,00, 23 wasbeurten € 1,30 Jumbo Kleur 2x geconcentreerd Vloeibaar € 3,20, 28 wasbeurten € 1,14 Jumbo Kleur geconcentreerd Vloeibaar € 4,50, 40 wasbeurten € 1,12 Lenor Color (Amethist & Bloemen Boeket) Vloeibaar € 5,70, 15 wasbeurten € 3,79 Neutral Colour Wash Vloeibaar € 6,40, 20 wasbeurten € 3,18 Neutral Colour Wash Poeder € 5,65, 18 wasbeurten € 3,13 Omo Klein & Krachtig Kleur Vloeibaar € 5,00, 21 wasbeurten € 2,38 Omo Kleur Vloeibaar € 4,50, 20 wasbeurten € 2,25 Persil Color Gel Vloeibaar € 6,95, 20 wasbeurten € 3,47 Persil Megaperls Color Poeder € 5,35, 15 wasbeurten € 3,56 Robijn Color Vloeibaar € 6,95, 22 wasbeurten € 3,16 Robijn Color Poeder € 3,50, 12 wasbeurten € 2,91 Robijn Klein en Krachtig Color (Pink Sensation) Vloeibaar € 8,00, 21 wasbeurten € 3,80 Sodasan Color (limoen) Vloeibaar € 7,80, 20 wasbeurten € 3,90 UNA Kleur Poeder € 3,70, 30 wasbeurten € 1,23 UNA Kleur Vloeibaar € 2,80, 20 wasbeurten € 1,40

Goede wasmiddelen

De beste wasmiddelen doen het op alle aspecten goed. Ze verwijderen vlekken goed op 30°C en 40°C. De kleuren blijven mooi, stoffen vergrauwen niet en kleuren worden niet overgedragen op andere stoffen. De wasmiddelen die het minst goed presteren, hebben vooral moeite met het verwijderen van vlekken.

Lage temperaturen

We testten de wasmiddelen zowel op 30°C als op 40°C. Op 30°C wassen de middelen vlekken iets minder goed weg dan op 40°C. Maar het verschil is klein. Heb je was met vetvlekken, dan is een hogere temperatuur belangrijk voor het losweken van de vlek. Bij flinke (vet)vlekken is het verstandig om ze voor te behandelen met een vlekkenmiddel.

Ecologische wasmiddelen

Ecologische wasmiddelen herken je aan keurmerken zoals het Europees Ecolabel, Ecogarantie of het Nordic Swan Ecolabel. Deze wasmiddelen belasten het milieu zo min mogelijk. Helaas gaat dit wel ten koste van het wasresultaat. De ecologische wasmiddelen zijn niet erg goed in het verwijderen van vlekken. Het middel met het strengste milieukeurmerk (Ecogarantie) wast nauwelijks beter dan water van 40°C zonder wasmiddel. De andere 4 doen het gelukkig beter.

Wasmiddel en een gevoelige huid

Als je een gevoelige huid hebt, kunnen wasmiddelresten in kleding jeuk en huidirritatie opleveren. Vier tips om dit te voorkomen:

Kies een wasmiddel zonder geur en kleurstoffen. Helaas doen deze middelen het niet erg goed in de test. Ze zijn vooral geschikt voor niet al te vuile was.

Stel de wasmachine in op ‘extra spoelen/ water’.

Probeer een vloeibaar wasmiddel, die spoelen meestal beter uit dan poeders.

Doseer niet meer wasmiddel dan nodig is.

Milieubewust wassen

Door bewust te wassen spaar je het milieu en kosten. Enkele tips:

Kies waar mogelijk voor een lage temperatuur. Dit is ook beter voor het behoud van kleding. Kies voor wasgoed waarbij hygiëne belangrijk is wel voor een hoge temperatuur (vanaf 60°C).

Voor niet al te vuil wasgoed kun je een ecologisch wasmiddel gebruiken.

Volg het doseeradvies op de wasmiddelverpakking. Een scheutje meer voegt niets toe. Kies voor een halfvolle trommel een kwart (tot maximaal een derde) minder wasmiddel.

Was met een volle trommel.

Was kleding niet vaker dan nodig.

Was synthetische stoffen met wasverzachter om plastic in het milieu te beperken.

Plastic soep

Het wassen van synthetische kleding draagt bij aan de plastic soep. Dat heeft een door de EU gefinancierd onderzoek door Mermaids Life + uitgewezen. De vezels van deze stoffen slijten tijdens het dragen en wassen en kleine deeltjes belanden via de wasmachine in het riool. Ze worden niet verwijderd in waterzuiveringsinstallaties en komen vervolgens in het water en in de voedselketen terecht.

De Consumentenbond vindt dat fabrikanten hier hun verantwoordelijkheid moeten nemen door synthetische kleding te ontwerpen die zo min mogelijk vezels afgeven. Verder is te denken aan wasmachines met filters die de kunstvezels filteren. Zelf kun je ook wat doen. Was zoveel mogelijk op lage temperaturen en was synthetisch wasgoed met wasverzachter. Met wasverzachter vermindert de wrijving tussen wasgoed en slijt het minder.

