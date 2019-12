Een goed merk televisie

Er zijn vele televisiemerken te vinden in winkels, waaronder Samsung, Philips, LG, Sony, Panasonic en Loewe. Maar welke van deze merken doen het goed? En hoe worden ze gewaardeerd door gebruikers? We vroegen het aan ruim 3600 leden van ons internetpanel.

Verschillende televisiemerken

Er zijn veel televisiemerken in Nederland, maar niet veel grote merken. Koploper Samsung verkoopt de laatste jaren de meeste tv's, op ruime afstand gevolgd door Philips, Sony en LG.

Daarna komen kleinere merken als Panasonic, Loewe en Salora. Salora verkoopt vooral tv's van 32 inch en kleiner. Ook zien we kleine winkelspecifieke merken zoals OK bij Mediamarkt en Medion bij Aldi. Andere merken als Sharp, JVC en Pioneer zijn in de loop van de jaren van het toneel verdwenen in Nederland.

Merktevredenheid

Gemiddeld beoordelen mensen hun televisie met een 8, en elk merk krijgt gemiddeld een voldoende. Veel tevreden gebruikers dus. Samsung en Panasonic scoren het hoogst met een 8,2. Je vindt de score voor de merktevredenheid ook bij de testresultaten in de vergelijker voor televisies.

Score merktevredenheid Samsung 8,2 Panasonic 8,2 LG 8,0 Sony 7,9 Philips 7,7 Loewe 7,4

Weer een tv van hetzelfde merk?

Als je een nieuwe televisie zou aanschaffen, zou hij dan weer van hetzelfde merk zijn? Veel mensen geven aan dat ze opnieuw een televisie van het populaire merk Samsung zullen kopen.

Opvallend is dat veel mensen ook zeker weer een Loewe kopen, ondanks de lagere score voor merktevredenheid. Bij Panasonic is het net omgekeerd. Veel mensen zijn zeer tevreden met hun Panasonic, maar overwegen toch relatief vaak een ander merk in de toekomst.

Panelleden die zeker weer een tv van hetzelfde merk zullen kopen Samsung 34,3% LG 27,1% Loewe 25,7% Philips 19,2% Sony 18,6% Panasonic 12,5%

Waarom dit merk televisie?

Volgens ons panel is een goede prijs-kwaliteitverhouding een van de belangrijkste redenen om voor een bepaald televisiemerk te kiezen. Dat geldt voor vrijwel elk merk. Al wegen bij Philips ook de goede naam en eerdere ervaringen met het merk stevig mee. Voor het dure merk Loewe is de prijs-kwaliteitverhouding geen argument en gaat het vooral om de goede naam en het advies van de winkelier.

Wat prestaties betreft zijn mensen het meest tevreden over Panasonic. Maar ook met LG, Sony en Samsung is men behoorlijk tevreden. Loewe en Philips lopen wat achter.

Percentage (zeer) tevreden gebruikers Panasonic 97,7% LG 96,1% Sony 96,1% Samsung 96,0% Loewe 91,9% Philips 91,4%

Mankementen bij televisies

Toch hebben sommige televisies ook wel eens een defect of mankement. Gemiddeld gaat er bij 1 op de 10 tv’s een keer iets mis. Bij een derde van de tv's met een mankement gebeurde dat al in het eerste jaar. Soms is het mogelijk om die problemen met een software update te verhelpen. Opvallend is het hoge percentage mankementen bij Loewe: ongeveer 1 op de 4 Loewe-eigenaren gaven aan wel eens een probleem met de tv te hebben gehad.

Televisies van panelleden die wel eens een defect of mankement heeft gehad Panasonic 4,1% Sony 5,3% LG 6,5% Samsung 8,3% Philips 13,3% Loewe 25,7%

Over het onderzoek

In het onderzoek hebben we gevraagd naar de ervaringen van consumenten met hun televisie. Het onderzoek is gebaseerd op de persoonlijke ervaring van mensen met hun eigen apparaat, maar de resultaten zijn algemeen gemaakt. De oordelen hebben geen betrekking op een bepaald model, maar op het merk over het algemeen. Van sommige minder populaire merken hebben wij geen of weinig ervaringen ontvangen, daarom kunnen we over die merken geen uitspraken doen.

De aanschafprijs en de leeftijd van de apparaten van de ondervraagden verschillen sterk. Zo lopen de prijzen uiteen van minder dan €250 tot meer dan €3000. De leeftijd van de tv’s van de ondervraagden is in de helft van de gevallen nog geen 6 jaar, maar in sommige gevallen zelfs meer dan 20 jaar. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen afwijken van persoonlijke ervaringen.