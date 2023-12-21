Archief Vaatwassers

Repareren of vervangen en afdanken
Een probleem met witgoed probeer je natuurlijk eerst op te lossen. Maar soms is het beter om het apparaat te vervangen.
Een probleem met witgoed probeer je natuurlijk eerst op te lossen. Maar soms is het beter om het apparaat te vervangen.
Op het eerste gezicht lijken vaatwassers behoorlijk op elkaar. Toch zijn er grote verschillen, bijvoorbeeld in extra opties. Die bepalen voor een groot deel de prijs van de vaatwasser. Bekijk welke opties jij handig vindt.
In een vaatwasmiddel zitten stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid.
Hoe tevreden zijn consumenten met hun merk vaatwasser?
Regelmatig je vaatwasser schoonmaken is belangrijk. Zo voorkom je dat hij gaat stinken of te snel kapot gaat.
Een vaatwasser is een grote aanschaf. Waar let je op als je een goedkope vaatwasser wilt kopen?
Een schone vaat met een laag water- en energieverbruik en lagere kosten. We geven je een paar tips om zo zuinig mogelijk de vaat schoon te krijgen.
Moet je wel of niet voorspoelen? En droogt de vaat beter als je de deur openzet? We beantwoorden 8 vragen over de vaat wassen in een vaatwasser.
In een standaardformaat vaatwasser passen 12-16 couverts. Er zijn ook kleine vaatwassers.
Vaatwasmiddelen zijn er in allerlei soorten. Wat zijn de verschillen en waar moet je op letten?
Een zuinige vaatwasser is goed voor het milieu en je portemonnee. Waar moet je op letten?
De meeste fabrikanten raden aan om je vaatwasser te laten plaatsen door een monteur. Maar je kunt ook zelf een vaatwasser aansluiten en inbouwen in een keukenkastje.
Er zijn verschillende soorten vaatwassers: inbouw, vrijstaand en onderbouw. Van inbouwvaatwassers zijn er 2 varianten: de volledig geïntegreerde of half-geïntegreerde vaatwasser. Welke is het best geschikt voor jou?
Vervelend, een vaatwasser die niet meer werkt of niet goed. Of vaat die niet schoon uit de vaatwasser komt. Wij zetten de meest voorkomende problemen én oplossingen op een rij.
Op een vaatwasser vind je diverse vaatwasprogramma's. Welke programma's zijn handig voor jou?
Wij testen vaatwassers uitgebreid. We beoordelen hoe goed de vaatwassers wassen en drogen en meten het energie- en waterverbruik.
AEG bracht jaren geleden een vernieuwend systeem voor vaatwassers uit: Comfortlift. Hiermee kun je de vaatwasser in- en uitruimen zonder te bukken. Een groot voordeel met een paar kleine kanttekeningen.
Steeds meer huishoudelijke apparaten kun je bedienen via een app op je smartphone. Handig, of heb je het niet nodig? We hebben 8 apps getest.
Met de Home Connect- en HomeWizard-app kun je energie besparen. Met deze apps zet je je slimme wasmachine, vaatwasser of wasdroger automatisch aan wanneer je zonnepanelen veel opbrengen of stroom goedkoop is. Werkt dit goed? Wij probeerden het uit.
Hoe lang gaat een wasmachine gemiddeld mee? En welk onderdeel van de koelkast wordt het vaakst gerepareerd? We vroegen duizenden consumenten naar hun ervaringen met diverse huishoudelijke apparaten.