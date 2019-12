Ben je op zoek naar een wasdroger van AEG? Uit ons onderzoek naar merktevredenheid blijkt dat consumenten tevreden zijn over hun AEG-droger. AEG maakt warmtepompdrogers, traditionele condensdrogers en nog een enkele luchtafvoerdroger. Veel AEG-drogers zijn goedkoop of gemiddeld geprijsd, maar er zijn ook geavanceerde modellen. We leggen het aanbod uit.

Merktevredenheid AEG-wasdroger

Bezitters van een AEG-wasdroger zijn tevreden. Bijna 16% van de 5200 consumenten die onze enquête naar merktevredenheid invulden had een AEG-wasdroger. Dat is een stuk meer dan 2 jaar eerder.

Het merk AEG krijgt voor wasdrogers een 8,1 als merktevredenheidsscore. Deze score is relatief hoog. Alleen Miele (9,0), Siemens (8,4) en Bosch (8,3) doen het beter.

Een groot deel (34%) van de bezitters van een AEG-droger is zeer tevreden over de prestaties. Nog een nog groter deel (43%) is zeer tevreden over het gebruiksgemak. De bezitters van een AEG-wasdroger zijn het minst te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding: Slechts 18% vindt die zeer gunstig.

Vervangen

Een AEG-droger wordt gemiddeld na 11 jaar vervangen. Dit ligt rond het gemiddelde. 26% van de bezitters geeft aan dat hun volgende wasdroger zeker weer van het merk AEG zal zijn. Dat percentage is lager dan bij andere merken.

Aanbod AEG-wasdrogers

AEG maakt warmtepompdrogers en traditionele condensdrogers. Luchtafvoerdrogers zijn er ook, maar die zijn moeilijker te vinden. AEG richt zich bij drogers op laag energieverbruik en behoud van de kwaliteit van stoffen die worden gedroogd.

Het huidige aanbod van AEG is onderverdeeld in de 6000-, 7000-, 8000- en 9000-serie. De laatste 3 series zijn warmtepompdrogers.

Warmtepompdrogers

7000 serie - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met T7

Prijs €450 - €600

Energielabel A+, A++ of A+++

8000 serie - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met T8

Prijs €600 - €900

Energielabel A++ of A+++

Met AbsoluteCare. Hiermee worden volgens AEG de bewegingen en temperatuur van de trommel afgestemd op de soort stof, waardoor de kwaliteit en vorm behouden blijft.

9000 serie - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met T9

Vanaf €900

Energielabel A+++, condensatie-efficiëntieklasse A

A Met FiberPro, een techniek die gevoelige stoffen extra zou moeten beschermen.

Condensdrogers

6000 serie - Bekijk de producten uit deze serie

Modelnamen beginnend met T6

Prijs €390 - €550

Energielabel B

Luchtafvoerdrogers

AEG maakt nog maar enkele luchtafvoerdrogers. Ze hebben energielabel C en een capaciteit van 7 kg.

Bekijk de luchtafvoerdrogers van AEG

Modelnaam AEG-wasdroger

Wat betekent de modelnaam van de AEG-wasdroger? Als voorbeeld nemen we de AEG T7DB83GP:

Dit is een model uit de 7000-serie

De wasdroger heeft een capaciteit van 8 kg

Een model waarvan de naam eindigt op P heeft een dichte deur. Eindigt de modelnaam op S, dan heeft het model een glazen deur met zilveren ring. Met W heeft het model een glazen deur met witte ring.

