Opties en functies op een wasmachine

Opties of functies op een wasmachine zijn mogelijkheden van de machine die je kunt gebruiken, naast de verschillende wasprogramma's. Het zijn dus extra instellingen of knoppen.

Er zijn enorm veel verschillende opties op wasmachines te vinden. We benoemen een aantal veelvoorkomende, handige opties. In de wasmachinevergelijker kun je zien welke voorzieningen de wasmachines hebben en de machines daarop vergelijken.

Uitgestelde start

Je kunt het wasprogramma op een ander moment laten draaien door deze optie te gebruiken. Zo kun je de machine laten draaien op het moment dat het jou uitkomt, zodat bijvoorbeeld de was klaar is als je thuiskomt. Of wanneer je het laagste energietarief betaalt.

Op sommige machines stel je in wanneer het programma begint. Op anderen wanneer het programma klaar moet zijn. Dat is handig, want dan bepaald de machine zelf wanneer het programma moet starten. Bekijk alle geteste machines met uitgestelde start

Verkort programma

Het is soms mogelijk een gekozen programma te verkorten. Een verkort programma verbruikt daarmee wel meer energie, om de tijd om schoon te wassen te compenseren.

Resterende programmaduur

Het is handig als je op het display kunt zien hoelang het programma nog duurt. Let op: de programmaduur die aan het begin van het programma wordt aangegeven is vaak niet de uiteindelijke duur van het programma.

Die tijd wordt bepaald aan de hand van een gemiddelde hoeveelheid wasgoed. Stop je meer of minder wasgoed in de trommel, dan past het programma zich daarop aan. Na een tijdje verschijnt dan de nieuwe resterende programmaduur.

Eco

Vaak kun je kiezen voor een zuiniger stand van het gekozen programma. Hiermee wordt het programma verlengd. Hiermee compenseert het programma de lagere temperaturen en bespaart zo energie.

Extra spoelen

Omdat wasmachines steeds minder water verbruiken, gaat dit vaak ten koste van het spoelen. Er blijven dan wasmiddelresten in het wasgoed zitten. Heb je het gevoel dat de wasmachine te weinig spoelt? Dan kun je vaak kiezen voor een extra spoelbeurt. Hij centrifugeert daarna de was ook.

Signaal einde wasprogramma

Het is handig om op tijd te weten dat de was klaar is. Dat voorkomt gekreukte en stinkende was. Vaak hoor je dit door middel van een geluidssignaal. Sommigen vinden dit erg irritant, vaak heb je ook een optie om het geluidssignaal uit te zetten.

Als je de machine met een app kunt bedienen, kun je hierop ook zien of 'ie klaar is. En soms krijg je daarbij ook nog een melding als je na een bepaalde tijd de was er nog niet hebt uitgehaald. Lees meer over wasmachine-apps.

Automatische wasmiddeldosering

Sommige wasmachines hebben automatische wasmiddeldosering, waarbij de machine de hoeveelheid wasmiddel bepaalt en doseert. Dit heet i-Dos bij Bosch en Siemens, TwinDos bij Miele. Dit biedt gemak, maar zou volgens de fabrikanten ook wasmiddel besparen. Daarnaast is het goed voor het wasgoed als er niet teveel wordt gedoseerd.

Vooraf vul je een reservoir met een grotere hoeveelheid vloeibaar wasmiddel. Zo hoef je dus zelf niet elke wasbeurt te doseren. Lees meer over automatische wasmiddeldosering. En bekijk geteste machines met automatische wasmiddeldosering.

Doseeradvies

De wasmachine geeft doseeradvies, afgestemd op de hoeveelheid was en een aantal waardes die je instelt. Bijvoorbeeld de voorgeschreven dosering van wasmiddel en hoe vuil de was is.

Koolborstelloze motor

Een van de grootste innovaties bij wasmachines is de koolborstelloze motor. Goed nieuws voor iedereen die genoeg heeft van de herrie die veel oudere wasmachines maken. Dat komt doordat deze worden aangedreven met koolborstels en een snaar.

Veel nieuwe wasmachines hebben een ‘inverter motor’ zonder koolborstels en snaar, waardoor de machine stiller is. De inverter motor (ook wel ‘direct drive’ of ‘quiet drive’ genoemd) is bovendien efficiënter en geeft minder kans op slijtage. Hij maakt ook meer variatie in trommelbewegingen mogelijk, en daardoor kan de machine veel meer verschillende wasprogramma’s aan.

Hulp bij problemen via de smartphone

Bij wasmachines van LG kun je via de telefoon storingsgegevens naar de klantenservice sturen, voor een gericht advies.

Samsung biedt via een app informatie over een defect als je met je smartphone de foutmelding scant.

Miele, Bauknecht, Bosch, Siemens, Whirlpool en AEG hebben apps voor je wasmachine waar je storingen op gemeld kunt krijgen en waar je de wasmachine mee kunt bedienen.

Eco-monitor

Een eco-monitor geeft informatie over het stroomverbruik van het gekozen programma. Zo kun je het zuinigste programma kiezen en zuinig wassen.

Inzet voor vloeibaar wasmiddel

Een inzet voor vloeibaar wasmiddel voorkomt dat vloeibaar wasmiddel uit de doseerlade loopt voor het wasprogramma start en zo vlekken maakt op kleding. Vooral handig als je de wasmachine op een timer wilt zetten.

Een alternatief: doseer vloeibaar wasmiddel in een wasbol.

