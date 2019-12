Het gebruiksgemak en geluid van een wasmachine

Omdat je een wasmachine vaak gebruikt, is het belangrijk dat hij fijn is in gebruik. Is de trommel makkelijk vol te stoppen? Is hij eenvoudig te bedienen en te onderhouden? En maakt hij veel lawaai? Deze aspecten kun je allemaal overwegen.

Wastrommel vullen

Probeer of de deur gemakkelijk opent en sluit. En ver genoeg open kan en niet in de weg zit als je de was in de trommel stopt.

De grootte van de deuropening loopt uiteen van minder dan 30 cm tot ruim 40 cm. Als je weinig ruimte hebt of liever niet te veel wilt bukken, dan kan een bovenlader een goede optie zijn. De vulopening en deur zitten daarbij als klep bovenop de machine.

Draairichting deur

Bedenk welke draairichting van de deur voor jou het handigst is. Je kunt de draairichting meestal niet aanpassen, dus let hierop voordat je de wasmachine koopt.

Staat de wasmachine in een hoek, dan opent de deur het handigst van de muur af. Zet je een wasdroger naast de wasmachine, dan is het handigst dat de deuren van elkaar af openen. Zet je ze op elkaar, dan is het juist handig dat ze dezelfde draairichting hebben.

Verreweg de meeste wasmachines hebben een deur die naar links draait. Bij Miele gaan de deuren naar rechts open. Bekijk per wasmachine in de vergelijker bij specificaties welke kant de deur op draait.

Bediening en info tijdens het wassen

De bedieningspanelen van wasmachines kunnen flink van elkaar verschillen. Bekijk of je het prettig vindt om te bedienen met tiptoetsen of gewone knoppen en een draaiknop. En of alles op een logische volgorde zit en duidelijk is.

Het is fijn als je tijdens de wasbeurt duidelijk kunt zien hoe ver het wasprogramma is. Vaak wordt deze resterende tijd aangegeven in minuten, maar soms zie je alleen een lichtje bij de fase van het programma. En op welke manier wordt duidelijk dat de wasbeurt klaar is? Vaak is dat met een geluidsignaal, maar dat is niet altijd zo. En kun je dit geluidssignaal uitzetten als je 's nachts wast? Bekijk de voorzieningen per wasmachine in de vergelijker.

Wasmachine-apps

Je kunt wasmachines ook op afstand bedienen met een app. De app verbind je via wifi met je apparaat. Vervolgens kun je ook buiten het wifibereik de wasmachine met de app bedienen. Met een app kun je:

De wasmachine aan zetten op een ander moment vanaf een andere locatie. Houd er rekening mee dat je de was in de trommel hebt gestopt en vooraf de verbinding moet hebben ‘aan’ gezet.

Programma's kiezen. Op de app heb je een duidelijk overzicht van de verschillende programma's en opties die je daarbij kunt selecteren. Soms zie je daarbij ook globaal het energie- en waterverbruik en uitleg over het programma.

Wasbeurt plannen. Via de app kun je aangeven wanneer de was klaar moet zijn. Of je wordt geholpen met de planning doordat de app het geschikte programma voor het tijdsbestek adviseert. Je kunt de wasbeurt ook aan zetten als je weet dat op dat moment de zon schijnt en je zonnepanelen zo direct de energie kunnen gebruiken.

Hulp bij de juiste wasbeurt. Op sommige apps zit een 'wasassistent' die advies geeft over het te gebruiken programma en welk wasgoed je kunt combineren. Hiervoor selecteer je het wasgoed wat je in de trommel stopt. Helaas werkt dit niet overal even optimaal; de app adviseert heel 'veilig'. Je kunt maar weinig soorten wasgoed combineren.

Meldingen ontvangen. Je kunt de status van het wasprogramma bijhouden op de app. Zo zie je wanneer de was klaar is. Soms kun je een waarschuwing instellen, zodat je de was niet vergeet uit de trommel te halen. Of je krijgt een melding dat het (autodoserings-)wasmiddel op is of er onderhoud nodig is.

Hulp bij storingen. Bij een storing kun je in beeld krijgen wat er aan de hand is en wat je kunt doen. Soms kan een fabrikant de storing op afstand uitlezen.

Wasmachine schoonmaken

Om de machine goed te onderhouden, is het belangrijk dat je hem goed schoonmaakt. Om bijvoorbeeld vetluis te voorkomen, is het belangrijk om de doseerlade af en toe schoon te maken. Kun je deze uit de machine halen om schoon te maken? Om verstoppingen te voorkomen, maak je af en toe het pluizenfilter van de afvoerpomp schoon. Kun je daar gemakkelijk bij?

Automatische wasmiddeldosering

Een wasmachine met automatische wasmiddeldosering meet zelf het wasmiddel af en voegt dat toe. Als je het doseeradvies en afmeten van wasmiddel niet zo nauw neemt, kun je met dit systeem wasmiddel besparen. Een voorwaarde is dan wel dat je met volle trommel wast. Bij een kleinere was wordt de hoeveelheid wasmiddel niet altijd goed aangepast. Met zorgvuldig doseren kun je net zoveel besparen als met een automatisch systeem.

Geluidsniveau: hoe stil moet de machine zijn?

Een stille wasmachine is erg prettig als je wasmachine bijvoorbeeld in de buurt van een slaapkamer staat. Sommige wasmachines hebben een speciaal nachtprogramma. Dan maakt de machine minder lawaai dan met een gewoon programma.

Wasmachines maken het meeste lawaai tijdens het centrifugeren. Maar ook tijdens het wassen zien we grote verschillen in het geluid. Stillere machines wassen onder de 50 decibel (dB) en centrifugeren onder 75 dB.

Geluid op het energielabel

Op het energielabel staat hoeveel geluid een wasmachine maakt tijdens het wassen en centrifugeren. Dit wordt aangegeven in decibel (dB) en werkt als volgt:

Een verschil van 3 dB tussen 2 machines staat voor 2x zoveel geluid.

Een verschil van 5 dB tussen 2 machines staat voor 3x zoveel geluid.

Een verschil van 7 dB tussen 2 machines staat voor 5x zoveel geluid.

