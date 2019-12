Vlekken wegpoetsen met een pen van Electrolux

Het verwijderen van vlekken is vaak lastig en niet zo goed voor de vezels van je wasgoed als je gaat lopen schrobben. Vlekken verwijderen zonder wassen, dat zou ideaal zijn. Electrolux heeft zich over dit vraagstuk gebogen en komt in 2018 naar verwachting met een vlekverwijderingspen. Bekijk de video!

Update oktober 2019:

Inmiddels is de vlekverwijderingspen te koop. Lees de review van de AEG ultrasonic Vlekkenpen.

Hoe werkt het?

Het werkt door middel van audiogolven die door de pen worden uitgezonden. Op de kop van de pen brandt een lichtje en de kop gaat een heel zachtjes trillen zodat je weet dat er iets gebeurt.

Het proces werkt als volgt: Je maakt de vlek nat, en doet een beetje wasmiddel erop. Vervolgens zet je de pen aan en gaat met de pen zachtjes over de vlek heen. Door de geluidsgolven worden een soort microbelletjes gemaakt die de vlek losmaken. De vlek blijft dan aan de kop van de pen 'plakken' en die kun je met een doekje afnemen. Het wasgoed moet je tot slot uitspoelen of in de was doen en wassen zoals je gewend bent.

Of dit echt zo werkt is iets wat we uiteraard graag willen uitproberen zodra het apparaat op de markt komt. Die pen gaat tussen €105 en €110 kosten.

