Zorgverzekering 2020: cijfers en trends

Nieuws|1,1 miljoen Nederlanders kozen afgelopen zorgseizoen een nieuwe zorgverzekering. Dat blijkt uit de jaarlijkse Zorgthermometer van Vektis, informatiecentrum voor de zorg. Het overstappercentage komt daarmee op 6,5%. Dat is minder dan vorig jaar, toen nog 7% overstapte.

Type polis

De naturapolis blijft ook dit jaar de populairste polis. 76% kiest voor dit type verzekering. 18% heeft in 2020 een restitutiepolis en 6% een combinatiepolis.

Het aandeel collectieve zorgverzekeringen neemt al sinds 2015 af. In 2020 heeft 63,5% een collectieve verzekering, tegenover 65,3% in 2019.

Premie

De gemiddelde premie voor een zorgverzekering is voor het eerst sinds tijden licht gedaald. De gemiddelde nominale jaarpremie komt dit jaar uit op €1448. Dat is een daling van 0,4% ten opzichte van vorig jaar, toen de gemiddelde jaarpremie nog €1453 bedroeg.

De werkelijk betaalde premie kan lager liggen door kortingen, zoals korting door een vrijwillig eigen risico of collectiviteitskorting. Voor het eerst is de premie die een collectief verzekerde betaalt gemiddeld hoger (€1396) dan de premie die een individueel verzekerde gemiddeld betaalt (€1373).

Eigen risico

86,7% van de verzekerden heeft een standaard eigen risico van €385. De overige 13,3% heeft het eigen risico dus verhoogd. Dit percentage stijgt al jaren en is ruim verdubbeld ten opzichte van 10 jaar geleden. Van de mensen die voor een vrijwillig eigen risico kiezen, kiest driekwart (75,5%) voor de maximale verhoging van €500.

Van de mensen die via onze Zorgvergelijker overstapten, verhoogde 25,7% het eigen risico. Van hen verhoogde 76,7% het eigen risico met €500 tot de maximale hoogte van €885.

Aanvullende verzekering

Het aantal verzekerden dat een aanvullende zorgverzekering heeft daalt al jaren, maar is met 83,2% nog steeds hoog. Vorig jaar had 83,7% zich nog aanvullend verzekerd. 79% van de volwassen verzekerden heeft een tandartsverzekering of aanvullende verzekering met tandartsdekking.

Van de overstappers via onze Zorgvergelijker koos 70,2 % ervoor zich aanvullend te verzekeren. De overige 29,8% koos voor alleen een basisverzekering.

Marktaandelen verzekeraars

De grote vier zorgverzekeraars (Achmea, CZ, Menzis en VGZ) hebben dit jaar nog 84,9% van de markt in handen; ruim een procentpunt minder dan vorig jaar. Het marktaandeel van CZ is iets gestegen, dat van Achmea, Menzis en VGZ is gedaald.

