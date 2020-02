Activity tracker als ondersteuning bij afvallen

Ondersteuning

Er zijn 3 dingen belangrijk als je af wilt vallen: voeding, beweging en slaap. Een activity tracker (of smartwatch) biedt ondersteuning op al deze 3 gebieden. Hij telt je stappen en calorieën, meet je slaap en geeft je een zet als je te lang stilzit. Ook geeft de activity tracker aan in hoeverre jij je doelen bereikt.

Belangrijk is daarom dat je activity tracker beschikt over de volgende functies:

een stappenteller

een calorieënteller

een activiteitensensor

een slaapmeter

een optie om doelen in te stellen

hartslagmeter.

Deze laatste functie is vooral handig als je extra wilt inzetten op sporten. Een lage hartslag bij intensief sporten stimuleert je vetverbranding.

Deze functies bieden natuurlijk geen garantie dat je ook echt afvalt. Daar komt meer bij kijken.

Inzicht

Afvallen gaat hand in hand met minder eten en meer bewegen. Heb je geen idee hoeveel je dagelijkse aantal stappen of calorieën zijn? Dan is een activity tracker een handig hulpmiddel.

Inzicht in stappen

Meer bewegen is beter. Met een stappenteller krijg je een goed beeld van je inspanningen. Sommige smartphones hebben ook een stappentellerfunctie. Maar de kans dat je deze echt overal mee naartoe neemt (koffierondjes, toiletbezoekjes) is klein. Een activity tracker zit om je pols en meet dus alles.

Calorie-inname

Ongemerkt komen er vaak toch meer calorieën binnen dan verwacht. In een activity tracker kun je bijhouden wat je eet en drinkt. Het kost wat (invoer)tijd, maar maakt je wel bewust van je calorie-inname. Dat kan net de stok achter de deur zijn om bijvoorbeeld die appelpunt te laten staan.

Inzicht in slaap

Een goede nachtrust zorgt ervoor dat je minder behoefte hebt aan energierijk voedsel. Een slaapmeter kan handig zijn om meer inzicht in jouw nachtrust te krijgen.

Lees hoe een slaapmeter werkt en waarom het slechts een indicatie geeft.

Reminder: ga bewegen!

Kies een activity tracker die een seintje geeft als je te weinig actief bent. Dit seintje gebeurt in de vorm van een trilling. Vooral als je een zittend beroep hebt, is dit handig. Zo word je er vanzelf op geattendeerd om een rondje te gaan lopen.

Bepaal je doelen

Vaak kun je bij trackers ook je doelen instellen. Zo kun je aflezen waar jij naartoe werkt en of je al dichterbij je doel komt. Je beweeg- en eetprestaties blijven namelijk bewaard. Door te zien dat het verschil kleiner wordt tussen jouw prestaties en je gewenste eindresultaat, stimuleert dit extra om een tandje bij te zetten.

Meer functies, meer kosten

Natuurlijk bestaan er nog meer functies die je kunnen helpen om af te vallen. Denk hierbij aan een hartslagmeter en activiteitenherkenning. Handig? Jazeker.

Echt nodig? Nee. Vaak geldt: hoe meer functies een tracker heeft, hoe duurder hij is. Daarbij: veel functies heb je niet nodig om af te vallen. Whatsappjes lezen is leuk, maar stimuleert je niet te bewegen...

