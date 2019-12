Slaap meten: wat kun je ermee?

Beweging meten

De sensoren in wearables meten beweging. Bij veel beweging ben je wakker of lig je te woelen. Als je lang stil ligt, slaap je waarschijnlijk lekker. Die gegevens zijn in te zien in de bijbehorende app. Vaak kun je zien hoe lang je diepe en lichte slaap heeft geduurd. Soms zit er ook een wekkerfunctie op. Dan word je (rond de door jou opgegeven tijd) gewekt in je lichte slaap. Sommige wearables zijn iets te groot om comfortabel mee te slapen.

Klopt lang niet altijd

Maar als je stil ligt, wil dat natuurlijk niet altijd zeggen dat je slaapt. Aan de andere kant geven slaapexperts aan dat onrustige slapers niet slecht hoeven te slapen. Veel bewegen betekent dus niet per se dat je wakker bent. Ook kan er per ongeluk beweging van een partner worden geregistreerd. Echt betrouwbaar zijn de metingen dus niet.

Wat heb je er aan?

Veel mensen hebben het idee dat ze beter zouden kunnen slapen of vinden het leuk om meer over hun slaap te weten te komen. De apps tonen hoeveel je hebt geslapen en hoe de nacht is verlopen, meestal in de vorm van een grafiekje. Ook kun je overzichten per week of maand inzien en op die manier inzicht krijgen in je slaappatroon.

Je kunt dus zien welke nachten je minder goed hebt geslapen (voor zover dat dus betrouwbaar is). Wellicht slaap je na intensief sporten, een paar biertjes of tv kijken minder goed. Zo kun je je gewoontes aanpassen als je beter wilt slapen.

Ongerust

Dr. Pillen, een slaapexpert die we spraken tijdens een onderzoek naar de Withings Aura (een slaapregistratie systeem), is bang dat dit soort onbetrouwbare metingen je onnodig ongerust maken. En ongerust zijn heeft vaak een negatieve invloed op het slapen.

Onderzoek heeft ook aangewezen dat men zich slechter gaat voelen als een app vertelt dat je niet goed hebt geslapen (en vice versa). Het kan ook een positieve invloed hebben. Misschien merk je op dat je doordeweeks te weinig slaapt en ga je in het vervolg wat eerder naar bed. Het verschilt dus per persoon en kan zowel positief als negatief uitpakken.

Bij echte slaapproblemen raden de experts aan om hulp te zoeken. Want op deze manier inzicht krijgen is niet genoeg om uit de vicieuze cirkel te komen. Door de hersenactiviteit en ademhaling te meten kunnen zij de slaap ook stukken beter analyseren.

Ons advies

Koop de wearable in ieder geval niet speciaal om je slaap te meten. Erg betrouwbaar is het niet.

Hoe wij testen

Bij wearables testen we hoe gemakkelijk je slaapgedrag bij te houden is. Ook beoordelen we of de verzamelde data overzichtelijk wordt weergegeven en goed te begrijpen is. Lees meer over hoe wij activity trackers testen.

Meet jij je slaap?

