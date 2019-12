Stappentellers: welke kies je?

Bewegen is goed voor de gezondheid. De richtlijn luidt: 10.000 stappen per dag, maar het is moeilijk bij te houden of je hieraan komt. Een stappenteller kan hierbij helpen. Maar welke soorten zijn er en hoe meten ze? Welke moet je kiezen?

Wat is een stappenteller?

Een stappenteller – de naam zegt het al – telt je stappen. Het is een klein apparaatje dat je eenvoudig bevestigt aan je broek of draagt om je pols. Zo neem je het makkelijk met je mee en meet het je dagelijkse lichaamsactiviteit in de vorm van stappen.

Of je nu aan het wandelen of joggen bent of dat je koffie haalt op je werk, alle stappen worden meegerekend. Op die manier word je je bewust van je bewegingen en werkt het motiverend om een stap extra te zetten als je bijvoorbeeld minder stappen hebt gezet dan de dag ervoor. Welke stappenteller je kiest hangt er onder andere vanaf wat je wilt meten.

Welke soorten stappentellers zijn er?

Stappentellers zijn er in diverse soorten en de prijzen variëren enorm. Je kunt ze kopen vanaf €5. Voor de meest uitgebreide varianten betaal je honderden euro's. Ze verschillen in functies, vormgeving en zijn er zowel digitaal als analoog.

Eenvoudig

Je hebt stappentellers die je met een clip aan je broek bevestigt (of in je zak stopt). Deze goedkope, simpele stappenteller beperkt zich veelal tot het tellen van het aantal stappen. Sommige kunnen ook de afstand en het aantal calorieën meten.

Uitgebreid

De uitgebreide stappenteller, die je om je pols doet, is er in 3 varianten:

Deze hebben meer functies en zijn duurder dan de simpele stappenteller. Extra functies - naast stappentellen - zijn bijvoorbeeld: hartslag meten, afstand bijhouden (via gps), hoogte, calorieën en slaapgedrag meten.

Verder kun je er doelen mee stellen en verschillende soorten activiteiten meten. Ze zijn soms waterproof of waterdicht, waardoor je ermee kunt zwemmen. En natuurlijk kun je de tijd aflezen. Vaak is de uitgebreidere versie van de stappenteller ook gekoppeld aan de smartphone. Soms kun je er zelfs mee bellen.

Check onze keuzehulp activity trackers om te kijken welke stappenteller het beste bij je past.

App

Naast deze soorten stappentellers zijn er ook apps voor de smartphone beschikbaar waarmee jij je stappen kunt tellen. Een voorbeeld hiervan is Movesum.

Hoe meet een stappenteller?

Een simpele stappenteller die aan je broek is bevestigd, heeft een sensor die je bewegingen bijhoudt en zo registreert wanneer jij je been een stap verder zet.

Een activity tracker, smartwatch of sporthorloge heeft ook een sensor, maar deze stappentellers zitten om je pols en meten wat je bovenlichaam doet. Doordat je tijdens het wandelen of rennen je arm beweegt, wordt hieruit opgemaakt hoeveel stappen je zet.

Bij een stappenteller-app op de smartphone worden je stappen geteld met behulp van de bewegingsdetector die in een smartphone zit.

Verschillen in aantallen stappen

Stappentellers meten op diverse manieren en niet allemaal even nauwkeurig. Dat blijkt ook uit onze tests. Afwijkingen zie je niet alleen bij het aantal stappen, maar ook bij de afgelegde afstand of het aantal calorieën. Hoe de stappentellers ten opzichte van elkaar scoren kun je bekijken in de vergelijker van activity trackers, sporthorloges en smartwatches. Op deze manier kun je een goede keuze maken.

