Update 18 december 2019

Eind 2019 testten we de Princes Aerofryer Oven in onze reguliere airfryertest. Bekijk de testresultaten van de Princess Aerofryer Oven.

Conclusie: maakt de beloftes niet waar

In de draaimand van de Princess Aerofryer 182070 worden frites minder lekker en knapperig dan in de Philips Airfryer XL HD9240. Bovendien heeft de Aerofryer meer dan twee keer zoveel tijd nodig voor dezelfde hoeveelheden. Ook kipdrumsticks worden beter in de Airfryer XL dan in de in de Princess Aerofryer 182070, in de helft van de tijd die de Aerofryer nodig heeft. Ook een pizza wordt niet echt geweldig in de Princess.

Bovendien laten het gebruiksgemak en de constructie van de Princess Aerofryer 182070 te wensen over. En goedkoop is de Aerofryer ook al niet. De Aerofryer is dus in geen enkel opzicht een waardevolle aanvulling van het al bestaande airfryeraanbod.

Het apparaat

Wil je voor het eerst aan de slag met de Princess Aerofryer 182070, dan kun je er maar beter even voor gaan zitten. De handleiding is summier en vooral de draaimand is niet makkelijk te gebruiken. Als je hem aanzet, licht een indrukwekkende hoeveelheid tiptoetsen op voor snelprogramma’s, maar de handleiding legt er niets over uit. Ook staat er niets in over hoe we het handvat aan de bakroosters moeten krijgen. Voor de bereiding is er alleen een tabelletje met baktijden en temperaturen, die volledig overeenkomen met wat er achter de tiptoetsen schuilgaat. Hoeveelheden ontbreken.

Diepvriesfrites bakken

Het is een behoorlijk gepruts om de draaimand met de greep in en uit het apparaat te krijgen. De klep heeft vlijmscherpe randen en het openen en sluiten gaat zo stroef dat we ons afvragen hoe je dat moet doen als de mand gloeiend heet is.

Er past een kilo aan gewone diepvriesfrites in de mand. Ter vergelijking bakken we dezelfde hoeveelheid in de Philips Airfryer XL HD9240. Na het tiptoetsprogramma van 15 minuten op 200 °C is de patat in de Princess nog zo bleek dat we meteen een tweede ronde draaien. Ook na het tweede kwartier zijn de patatjes nog te bleek. Als na nog eens 8 minuten de puntjes donkerbruin kleuren, zijn we het zat en laten we ze beoordelen door zo’n 15 proevers. Oneetbaar, vinden ze unaniem. Iedereen geeft de voorkeur aan de frites die na 21 minuten uit de Airfryer XL komen.

Airfryerfrites

Met speciale Airfryerfrites gaat het beter. Na 2 bakrondes, dus 30 minuten, zijn de 750 gram Airfryerfrites uit de Aerofryer mooi goudgeel. De proevers zijn best te spreken over de patat uit de Princess, maar onbetwiste winnaar zijn de frieten die al na 16 minuten uit de Philips Airfryer XL komen. ‘Perfect’, oordelen de proevers.

Drumsticks

Ook de 4 drumsticks die na de voorgeprogrammeerde 40 minuten op 185 °C uit de Princess komen zijn droger en hebben een taaier velletje dan de drumsticks die de Airfryer XL in de helft van die tijd bereidt.

Pizza

Een diepvriespizza, die we alleen in de Princess maken omdat hij niet in zijn geheel in de Airfryer XL past, moeten we er wél na minder dan de helft van de voorgeprogrammeerde 30 minuten uithalen, omdat de bovenkant al donkerbruin kleurt. Maar bij het proeven blijken alleen de randen lekker knapperig en is de bodem in het midden nog zompig.

Draaimand

Een oven met een draaimand zagen we bij Princess al eerder. In 2012 testten we de Princess Fat Free Fryer. Toen waren we er ook niet van onder de indruk.

