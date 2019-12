Herken de HD zender

Een programma is HD als het opgenomen en geproduceerd is met HD-filmapparatuur. Sommige programma's zijn echter geen HD en worden toch uitgezonden op een HD-zender. Het zijn 'normale programma's' (SD) die zijn opgeschaald naar HD. De kwaliteit van die uitzendingen is beter dan normale digitale televisie, maar slechter dan HD.

Hoe herken je HD?

Bij SBS zie je bij programma's die daadwerkelijk in HD zijn opgenomen, een HD-logo direct onder het zenderlogo. Programma's die vanuit SD-kwaliteit zijn opgeschaald, hebben dat niet. Behoorlijk verwarrend omdat het zo lijkt alsof je op een normale zender toch HD kijkt. En dat is niet mogelijk.

Bij RTL zie je tijdens de start van een programma dat in HD is opgenomen - of na een commercial - een vermelding boven in beeld: 'Ook beschikbaar in HD'. Er is geen logo voor de HD-zender of voor HD-programma's. De vermelding komt zowel op de SD-zender als op de HD-zender in beeld. Wel raar dat je dus ook op de HD-zender 'Ook beschikbaar in HD' ziet.

Niet herkenbaar als HD

Bij de publieke omroep valt niet te ontcijferen of een programma daadwerkelijk in HD is. Ook de HD-zenders van de publieke omroep zijn niet als zodanig herkenbaar.

In de EPG (Elektronische Programmagids) van je televisie of decoder zie je wel altijd het onderscheid tussen een gewone en een HD-zender. De zenders hebben dan de toevoeging 'HD' achter hun naam staan. Maar dit geldt natuurlijk ook als er SD-opgeschaalde programma's worden uitgezonden.

HD zenders?

Wil je weten bij welke digitale tv providers je welke HD-zenders kunt krijgen? Bekijk de vergelijker digitale tv

Lees meer

HD-TV: vraag en antwoord

HD-TV kijken