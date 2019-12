Eerste indruk|Maxi-Cosi presenteerde in oktober 2013 een nieuw autokinderzitje: de 2wayPearl. Niet zomaar een nieuw zitje, maar één die aan de nieuwe i-Size norm voldoet. In de toekomst gaan alle nieuwe kinderzitjes hieraan voldoen, maar voorlopig mogen 'oude' en 'nieuwe' producten nog naast elkaar verkocht worden.

Maxi Cosi 2wayPearl: review

We hebben de Maxi-Cosi 2wayPearl een middagje uitgeprobeerd. Het onderstel laat zich, vergelijkbaar met andere isofix-onderstellen, vrij makkelijk in de auto plaatsen: de isofix-bevestiging wordt vastgeklikt, en de steunpoot wordt makkelijk op de juiste lengte afgesteld. Een display met ledjes en piepjes laat zien wanneer dit correct gebeurd is of waarschuwt als dat niet zo is. Dat display waarschuwt ook - afhankelijk van de oriëntatie van het zitje - dat het nooit voor een ingeschakelde airbag mag worden geplaatst (achteruitkijkend) of dat alleen kinderen ouder dan 15 maanden vervoerd mogen worden (vooruitkijkend).

Harnasje best gebruiksvriendelijk

Het zitje zelf kent in zowel voorwaartse als achterwaartse modus verschillende standen van rechtop zittend tot meer onderuit liggend en is in te stellen met een simpele handgreep. Het harnasje (gordeltje) is best gebruiksvriendelijk, het klapt enigszins open zodat je het kind makkelijk in het stoeltje kunt zetten. Dat geldt ook voor het sluiten en straktrekken van het gordeltje. Het afstellen op de lengte van het kind van zowel het gordeltje en als de ingebouwde hoofdsteun gebeurt met één handeling. Handig in het gebruik, en te verkiezen boven het vlechtwerk waartoe je bij goedkope producten al gauw veroordeeld bent.

Achteruit zonder problemen

Achteruitkijkend neemt het stoeltje wat meer ruimte in. Toch paste het zonder problemen op de achterbank van onze testauto van dienst, een Peugeot 2008. Ook onze baby - vrijwilliger Luuk, te groot voor een babyzitje, en nog geen jaar oud - had het best naar zijn zin, zittend in het stoeltje en starend naar de achterruit.

Geen koopje

Dit alles komt niet op een koopje: de adviesprijs voor het onderstel is €219, die van het stoeltje €279. Besef wel dat op het onderstel ook een babyzitje kan worden gezet voor de periode van geboorte tot het kind in de gebruiksrange van de 2wayPearl valt, waardoor de 'prijs per maand' van het onderstel aanzienlijk zakt.

Conclusie

De Maxi-Cosi 2wayPearl is prettig in het gebruik, maar hoe goed je kind nu echt beschermd is als het onverhoopt misgaat weten we nog niet. Daarvoor moeten we wachten tot het voorjaar van 2014 als we weer nieuwe testresultaten publiceren op www.consumentenbond.nl/autostoeltjes. Daar vind je naast testresultaten van alle zitjes die de laatste jaren langs kwamen ook veel achtergrondinformatie.

Update 22 mei 2014: de Maxi-Cosi 2wayPearl is inmiddels getest. Het zitje presteert goed: het biedt goede bescherming bij een frontale botsing en gemiddelde bescherming bij een botsing van opzij. Bekijk hier alle testresultaten van de 2wayPearl.

Wat is de Maxi-Cosi 2wayPearl

i-Size kinderzitjes zijn in principe de nieuwe generatie isofix-zitjes. Ze zijn te herkennen aan het i-Size logo. Net als 'gewone' isofix-zitjes worden ze in de auto aan de isofix-bevestigingspunten vastgeklikt, dus geen gedoe met de autogordel en kans op niet-correcte bevestiging.

Auto met i-Size logo

Een i-Size kinderzitje kun je installeren op iedere i-Size ready zitplaats in een auto. Ook die zitplaatsen zijn te herkennen aan het i-Size logo. De auto en het zitje zijn beter op elkaar afgestemd, waardoor je niet apart hoeft op te zoeken in de gebruiksaanwijzing om te kijken in welke auto's je zitje mag worden gebruikt. Als je auto al wel isofix, maar geen nog i-Size logo heeft, moet je toch in de gebruiksaanwijzing kijken of je auto voor dit stoeltje geschikt is. Bij deze Maxi-Cosi kan dat ook door met je smartphone de QR-code op het zitje te scannen. i-Size stoeltjes kunnen niet met de autogordel worden vastgezet.

Lengte van het kind bepaalt klasse

Een andere verbetering is de nieuwe klasse indeling: niet langer op basis van gewicht, maar op basis van de lengte van het kind - net als kledingmaten. De 2wayPearl is geschikt voor kinderen van 67 tot 105 cm, en daarmee een zitje voor kinderen die een babyzitje ontgroeid zijn tot een jaar of 3,5 à 4. Fabrikanten kunnen zo'n gebruiksrange zelf kiezen en we verwachten in de toekomst dat we ook producten op de markt gaan zien met gebruiksranges die afwijken hiervan (sterk) afwijken.

Langer achteruitkijkend

De grootste vooruitgang is dat de veiligheid wordt vergroot door kinderen langer achteruitkijkend te vervoeren, tot minimaal 15 maanden. In traditionele zitjes kunnen kinderen al ruim voor hun eerste verjaardag naar vooruitkijkend overstappen. Uit ongevalsstatistieken blijkt dat hoofd en nekje dan nog te zwak zijn om een frontale botsing te kunnen opvangen. Experts raden daarom ook aan kinderen zo lang mogelijk achteruitkijkend te vervoeren. De 2wayPearl staat op een onderstel waarop het eigenlijke zitje zowel vooruitkijkend als achteruitkijkend kan worden vastgezet.

Naast de bekende frontale botsproef is in de i-Size norm ook een botsing van opzij opgenomen, die ontbrak nog. Meer informatie over i-Size vind je op www.consumentenbond.nl/i-Size.

