Archief beveiligingscamera's

Beveiligingscamera's en privacy
Steeds meer mensen plaatsen een beveiligingscamera of monteren een videodeurbel. Maar hoe zit het met de privacy van de buren? Wat mag je wel en niet in beeld brengen?
Steeds meer mensen plaatsen een beveiligingscamera of monteren een videodeurbel. Maar hoe zit het met de privacy van de buren? Wat mag je wel en niet in beeld brengen?
IP-camera's, cloudcamera's, pan-tilt-zoom-camera's. Wat is dat allemaal? We geven een korte opsomming van de verschillende soorten beveiligingscamera's.
We testen verschillende beveiligingscamera's voor zowel buitenshuis als binnen. Lees hoe wij tot onze testresultaten zijn gekomen.
Een op afstand draaibare en kantelbare beveiligingscamera van de Action. We verwachtten niet veel, maar voor een camera met een prijskaartje van €25 valt hij erg mee.
Wil je de beelden van je beveiligingscamera ook opslaan in de cloud? Denk dan aan de abonnementskosten. Hoe verder je wilt terugkijken, hoe duurder het abonnement.
Volledige draadloze beveiligingscamera’s kunnen handig zijn. Maar soms zijn er kabels nodig. Of is het veiliger met kabels.
Met het iCloud+ abonnement van €1 per maand kun je tot 50 GB aan gegevens van je Apple-apparaten in de cloud bewaren. En sinds kort ook beelden uit een beveiligingscamera.
De Google Nest Doorbell is een deurbel met camera. Je kunt op afstand met iemand praten die je op je smartphone voor de deur ziet staan. En je hebt er ook een bewakingscamera bij.
Action verkoopt een beveiligingscamera van €25. Wij verwachtten rommel maar dat valt mee. Als de camera een beweging waarneemt, krijg je keurig een seintje op je telefoon. Daarna kun je live bekijken wat er aan de hand is.
Heb je een beveiligingscamera, dan kunnen door de politie opgevraagde beelden in een strafzaak aan het strafdossier worden toegevoegd, inclusief het adres van de camera-eigenaar.
Van de Amazon Ring Video Doorbell is alweer versie 3 verschenen. Hij is iets verbeterd maar versie 2 is ook bruikbaar en veel goedkoper.
Zeker 27.000 Nederlandse bewakingscamera’s van Chinese makelij zijn te hacken. Fabrikant HiChip produceert veel merken hiervan en belooft na een jaar eindelijk verbeteringen.
Veel beveiligingscamera's kunnen beelden van jouw huis opslaan in de cloud. Via je account kun je ze bekijken. Hoe veilig is dat?
Amazon.nl verwijdert op ons verzoek enkele goedkope, onveilige beveiligingscamera’s van de website.
In onze nieuwste test van beveiligingscamera’s testten we ook de beveiliging van de camera’s zelf. Modellen van Alecto, D-Link en Eminent bleken niet goed beschermd tegen hackers.
Met de volgende inbraakpreventietips maak je het inbrekers vrijwel onmogelijk om bij je in te breken.
Amazon en Nest introduceren videodeurbellen. Via een app zie je wie er aanbelt, ook als je niet thuis bent. Handig, maar wel prijzig.
Het Israelische securitybedrijf VDOO heeft een lek gevonden in beveiligingscamera's van Foscam. Misbruik is nog niet bekend, maar nu het lek beschreven is, lijkt dit een kwestie van tijd. Updaten is nodig, maar blijkt niet zo makkelijk.
De WiFi Home Cams en de bijbehorende MyCam-app van Sitecom werken niet meer. Sitecom geeft als reden aan dat het bedrijf dat het softwareplatform leverde, failliet is gegaan.
Geef je oude iPhone een tweede leven als bewakingscamera. Installeer de app Manything op een iPhone 3GS (of hoger) en bekijk diens camerabeeld op een andere telefoon, tablet of pc. Zo houd je een oogje in het zeil, inclusief geluid! Er is ook een Android-versie van.