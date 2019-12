Samen stroom opwekken

Elektriciteit opwekken met een coöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) is financieel aantrekkelijk. De energiebelasting die je betaalt over het aan jou toegekende deel van de opgewekte energie kun je terugkrijgen. Controleer wel of je leverancier hieraan meewerkt.

Postcoderoosregeling

Leden van een coöperatie die gezamenlijk stroom opwekt, betalen daarover geen energiebelasting. Per 2018 komt dit neer op een korting van 10,5 cent per kWh (exclusief btw). De leden van de coöperatie moeten particuliere kleinverbruikers zijn die in de ‘postcoderoos’ rond de installatie wonen - bijv. zonnepanelen of windmolens - waarmee stoom wordt opgewekt. Dit zijn de postcodes met dezelfde 4 cijfers als de installatie, en de direct aangrenzende postcodes.

Het verrekenen van de vrijstelling van de energiebelasting is wat omslachtig. De opgewekte stroom komt ‘binnen’ op het elektriciteitsnet via een collectieve meter. De energieleverancier van de coöperatie betaalt hiervoor een vergoeding aan de coöperatie. Dit geld verdeelt de coöperatie volgens de afspraken die haar leden daarover maken. De vrijstelling van de energiebelasting staat hier los van: elk lid van de coöperatie krijgt een deel van de opgewekte stroom toegedeeld, bijvoorbeeld 2000 kWh. Het lid krijgt dan vrijstelling van de belasting over 2000 kWh van de stroom die hij van zijn eigen elektriciteitsleverancier afneemt.

Check deelname energieleverancier

Sommige energieleveranciers werken beter mee aan deze regeling dan anderen. Vraag dit dus altijd na. En stap eventueel over naar een leverancier die dit goed doet.

Let op: de vrijstelling geldt tot een eigen verbruik van 10.000 kWh, en geldt niet niet als je meer kWh opwekt dan je afneemt van je leverancier. Dus als je op je eigen dak al voldoende zonnepanelen hebt liggen om in je stroomverbruik te voorzien, biedt de regeling geen extra voordeel. Ook mag je elektriciteitsaansluiting een doorlaatwaarde hebben van ten hoogste 3x80A.

Lange looptijd

De belastingregeling wijzigt per 1 januari 2021, hoe de regeling er uit komt te zien is nog onduidelijk. Maar voor iedereen die instapt geldt een zekerheid van 15 jaar belastingkorting.

Op de website van Hier opgewekt staat veel informatie over deze regeling.

Lees ook: