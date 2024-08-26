Archief Espressomachines

Hoe wij espressomachines testen
We testen volautomaten, pistonmachines en koffiecupmachines. We beoordelen onder meer het gebruiksgemak en de kwaliteit van de espresso.
We testen volautomaten, pistonmachines en koffiecupmachines. We beoordelen onder meer het gebruiksgemak en de kwaliteit van de espresso.
Je kunt goede koffie zetten met een goedkope espressomachine. Maar wat is een goede goedkope espressomachine?
Een espressomachine kan verschillende soorten melkschuimers hebben. Van een volledig automatische tot een stoompijpje waarmee je zelf aan de slag moet.
Koffiecupmachines voor Nespresso en Dolce Gusto kennen we allemaal. Het zijn compacte, eenvoudige apparaten waarmee je onder hoge druk koffiezet met capsules.
In een koffiecupmachine kun je originele capsules stoppen, maar ook capsules van andere koffiemerken. Je kunt ook kiezen voor hervulbare koffiecups.
Zelf het perfecte melkschuim maken? Hier vind je alles wat je moet weten. Voor zowel beginners als gevorderde thuis-barista’s.
Een kopje espresso kun je zetten met bonen, gemalen koffie, cups of E.S.E.-pads.
Er zijn verschillende soorten espressomachines. Wat zijn de verschillen en welk systeem past bij jou?
Op deze pagina vind je de belangrijkste kenmerken van een ‘echte’ espresso.
Een espressomachine moet je regelmatig ontkalken. Zo pak je dat aan.
De prijs van koffie in de supermarkt is de afgelopen 5 jaar fors gestegen. Uit ons onderzoek blijkt dat je gemiddeld 74% meer betaalt voor een kopje koffie dan in 2021.
Stevige koffie, stevige meningen: Nederlanders hebben een duidelijke mening over hun espressomachine. Welke merken maken indruk, en welke verliezen hun glans.
Koffie is de meest gedronken drank in Nederland. Maar hoe gezond is koffie?
Van een ristretto tot een latte macchiato. Er zijn veel variaties te maken op een gewoon kopje koffie. Door te spelen met de verhoudingen water, koffie en melk(-schuim). Wat zijn de verschillen?
Spoel de machine dagelijks en haal melkresten weg. Zo voorkom je verstoppingen en de verspreiding van bacteriën.
Originele koffiecups voor Nespresso zijn verkrijgbaar in veel smaken. Maar inmiddels kun je ook van vele andere merken cups kopen voor in de Nespressomachine.
Wat een kost een kopje koffie per soort apparaat? En bij welke winkel ben je het goedkoopste uit? Wij onderzochten de prijzen van 4 systemen en van 9 supermarkten, 2 webwinkels en 1 koffiespeciaalzaak.
Originele cups voor Dolce Gusto zijn verkrijgbaar in vele smaken. Naast cups voor koffie, kun je ook cups kiezen voor bijvoorbeeld cappuccino, choco en thee. Ook kun je van andere merken cups kopen voor in je Dolce Gusto machine.
Koffie uit een cup is duurder dan van gemalen koffiebonen. Maar bij de machines waar je de koffie in stopt, is het andersom. Hoe zet je het voordeligst een kopje espresso? Waar let je op als je een machine wilt kopen voor een goede prijs?
De prijzen voor een zelf gezet kopje verschillen enorm. Consumenten betalen €0,06 voor een huismerk-bonenkoffie tot wel €0,47 voor een originele Nespresso-koffie. Dat blijkt uit een prijspeiling van de Consumentenbond.