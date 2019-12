Duurtest volautomatische espressomachines

De conclusie

Onderhoudsinstructies die wekelijks een bijna volledige revisie van de machine aanraden zijn overdreven. Dit kan minder vaak.

Het is wel verstandig om je apparaat goed te onderhouden. Ontkalk het apparaat en maak de espressomachine schoon: verwijder schimmel die kan vormen op koffie die in je machine zwerft.

Welke espressomachine past bij jou? Wij helpen je met een paar simpele vragen.

De test: moet ik onderhouden of niet?

We selecteerden veelverkochte modellen van 4 belangrijke espressomerken: Siemens, DeLonghi, Krups en Philips Saeco. Bij elk van de modellen zetten we 2500 kopjes koffie in een apparaat dat wel werd onderhouden en 2500 koffies in een apparaat dat niet werd onderhouden. 2500 kopjes staat voor ongeveer 2,5 jaar aan 3 kopjes koffie per dag. We gebruikten mineraalwater in plaats van kraanwater om zo de invloed van kalk buiten beschouwing te houden.

Aan het begin en na elke 500 kopjes koffie werd de kwaliteit van de espresso beoordeeld door een panel van 30 getrainde proevers. Daarnaast bekeken we na elke 500 kopjes de prestatie van de machines: we maten de temperatuur en het volume van de koffie, én het maalresultaat en energieverbruik van de machine.

Onderhoud maakte niets uit

Na 2500 kopjes zagen we bij geen enkele machine een verschil tussen de espresso's aan het begin van de test en aan het einde van de test. Of de machine nou wel of niet werd onderhouden. De espresso was even lekker. Ook het volume en de temperatuur van de espresso was nog steeds hetzelfde. De machines vertoonden geen slijtage aan de maalschijven, verbruikten niet meer energie en maakten ook niet meer geluid.

Er was wel verschil tussen de onderhouden en het niet-onderhouden machines. Bij de machines waar de zetgroep niet was schoongemaakt was aanzienlijk meer koffie in het apparaat rond gaan zwerven. Het is verstandig om die koffie wel zoveel mogelijk te verwijderen in verband met schimmelvorming. Maar de niet-onderhouden apparaten vertoonden niet meer mankementen dan de wel onderhouden machines. Sterker nog, ze vertoonden geen enkel mankement.

Maalschijven

In onze test hadden 2 van de 4 machines keramische maalschijven. De andere 2 hadden maalschijven van metaal. Metalen maalschijven zouden eerder slijten dan keramische maalschijven, maar daar kunnen wij in ons onderzoek geen bewijs voor vinden. Zowel de keramische als de metalen schijven vertoonden geen slijtage na 2500 keer malen.

