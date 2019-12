Malen van koffiebonen

Het verschil in de gemalen koffie zit hem in de maalschijven van de koffiemolen. De maalschijven verschillen in materiaal en vorm. Helaas is niet altijd duidelijk wat voor maalschijven er in de apparaten zitten.

Beter schijven dan mesjes

In koffiemolens zitten voornamelijk maalschijven. Maar in traditionele koffiemalers zit een mesjes dat de koffiebonen in stukken hakt. Mesjes zijn prima voor filterkoffie, maar voor het lekkerste kopje espresso kies je voor maalschijven.

Metalen of keramische maalschijven

Metalen maalschijven zijn doorgaans goedkoper dan keramische maalschrijven. Nadeel van metalen maalschijven is dat ze warm worden door de wrijving tijdens het malen. Maar omdat het malen maar kort duurt, zal slechts een fijnproever verschil kunnen waarnemen. Er wordt ook wel gezegd dat keramische maalschijven langer meegaan dan metalen. Toch vertoonde zowel machines met metalen als keramische maalschijven geen enkele slijtage in een duurtest van espressomachines.

Conische of vlakke maalschijven

Conische, ofwel kegelvormige, maalschijven zouden minder heet worden tijdens het malen en dus beter zijn voor de bonen. Maar daarentegen zeggen anderen weer dat platte maalschijven een constantere maling geven. Maalschijven in volautomaten voor thuisgebruik zijn klein en daardoor moet er snel gemalen worden. Zo ontstaat meer warmte en is het materiaal van de schijf dus belangrijker. Er zitten vrijwel altijd conische maalschijven in een espressomachine. In losse bonenmalers zitten grotere maalschijven, en die zijn vaker plat.

Waar kun je op letten?

Welk materiaal en welke vorm het beste zijn, is dus moeilijk te zeggen. Maar ongeacht materiaal en de vorm, de afstand tussen de maalschijven is altijd in te stellen en zo bepaal je de fijnheid van de maling. Bij verschillende machines kan dat in stapjes, bij anderen traploos. Dat laatste is natuurlijk nauwkeuriger.

