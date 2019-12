Fietsen met kinderen: bakfiets, fietskar en andere opties

Tweepersoonsstoeltje

Er zijn fietsen te koop met een verlengde bagagedrager waarop 2 stoeltjes passen. Zulke fietsen worden ook wel tweelingfietsen genoemd. Ook op een gewone fiets kun je soms een tweepersoonsstoeltje monteren.

Doordat er veel meer gewicht achter de as van je achterwiel zit, wordt de fiets wel onstabieler. Let dus goed op bij het vastzetten van de kinderen en het op- en afstappen. Veel ruimte voor het vervoeren van bagage heb je bij deze optie niet.

Bakfiets

De bakfiets is ideaal voor het vervoeren van kinderen én spullen. Er kunnen doorgaans tot 4 kinderen in. Je hebt keuze uit 2 soorten:

een bakfiets met 3 wielen: deze is stabieler dan een bakfiets met 2 wielen;

een bakfiets met 2 wielen: deze is een stuk lichter en rijdt meer als een gewone fiets.

Een bakfiets is natuurlijk langer dan een gewone fiets en neemt meer ruimte in beslag. Ook is het fietsen even wennen, omdat het voorwiel verder van je vandaan zit dan bij een gewone fiets. Bakfietsen met 3 wielen zijn bovendien veel zwaarder. Wegfietsen en remmen is daardoor lastiger dan je gewend bent. Een elektrische bakfiets is dan wel zo prettig.

Veilig fietsen met een bakfiets

Zorg voor goede verlichting en reflectoren en liefst ook nog een felle kleur. Zet de kinderen altijd goed vast, zodat ze niet kunnen gaan staan tijdens het rijden. Zorg ook dat ze niet bij de wielen kunnen komen als ze zitten. Wil je een baby vervoeren in de bakfiets, dan kun je een autostoeltje of fietsstoeltje in de bak monteren.

Zadel op de buis

Een zadel op de buis is een goedkope optie om een kind op de fiets te vervoeren. Daarnaast neemt het zitje weinig ruimte in. Zo'n zadeltje is er voor zowel heren- als damesfietsen.

Kijk goed waar je het zadel precies monteert. Zorg dat je zelf genoeg ruimte hebt om te fietsen en dat je kind genoeg ruimte heeft om te zitten.

Let ook op dat de voeten van je kind niet bij de spaken van het voorwiel komen. Bevestig indien nodig spaakafscherming op het voorwiel.

Let op!

Je kind moet wel rustig en alert genoeg zijn om zichzelf vast te kunnen houden. Valt je kind snel in slaap? Dan is deze optie niet aan te raden.

Heb je nog een fietsstoeltje aan het stuur? Ook dan is zo'n zadeltje geen optie.

Fietskar

De fietskar is handig als je je kinderen op de plaats van bestemming nog niet los kunt laten lopen. Je ontkoppelt de kar en gebruikt hem vervolgens als wandelwagen. Daarbij is een rem wel belangrijk.

De kar is heel geschikt voor langere afstanden. Je kinderen zitten lekker uit de wind en zijn door de overkapping beschermd tegen eventuele regen. Wel neemt de kar veel ruimte in als hij niet ingeklapt is.

Wil je een baby vervoeren in een fietskar, dan kun je een autostoeltje of fietsstoeltje in de bak monteren.

Aanhangfiets

Een aanhangfiets hangt achter je eigen fiets. Kinderen vanaf 4 jaar fietsen zo achter je aan. Je kind moet dus wel zelf kunnen fietsen. Dit is een oplossing als de fietsafstanden groot zijn en je vaak over drukke wegen fietst.

Er zijn 2 soorten:

een fiets zonder voorwiel, die je met een stang aan je eigen fiets monteert;

een stang die je aan je eigen fiets monteert en die een gewone kinderfiets optilt, zodat het voorwiel de grond niet meer raakt.

Nadeel van een aanhangfiets is dat je je kind niet ziet. Een spiegeltje op je eigen fiets kan dan handig zijn.

Ook zijn kinderen snel afgeleid. Vertel daarom wanneer je wegrijdt, laat het weten als er hobbels of bochten aankomen en wanneer je gaat stoppen. Verder is het belangrijk dat je kind in jouw tempo fietst.

Let op bij het maken van bochten. Je fiets is nu langer, wat voor andere weggebruikers vaak als een verrassing komt. Zorg ervoor dat de aanhangfiets een vlaggetje en liefst een felle kleur heeft. Natuurlijk moet hij ook voorzien zijn van verlichting en reflectoren.

Tandem/onderwaterfiets

Dé tandem voor ouders en kinderen is de zogenaamde onderwaterfiets, waarop je samen met 1 of 2 kinderen voor je fietst. De kinderen hebben een stuur om zich aan vast te houden. Met de eigen trappers fietsen ze mee of rusten ze even lekker uit. En achterop kun je nog een fietsstoeltje kwijt.

Denk eraan dat zo'n fiets een grotere draaicirkel heeft, en dat parkeren niet altijd makkelijk is. Een voordeel is dat je goed zicht hebt op je kinderen.

